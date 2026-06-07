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Dove vedere Belgio-Italia Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni della finale Corriere dello Sport
🔴 Calcio, finale Euro U17 tra Italia e Belgio, segui la diretta TV streaming con risultato live • domenica 7 giugno 2026 musicletter.it
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