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Rassegna stampa di oggi • giovedì 11 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
11 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 11 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 11 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 11 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Il chair Siemens promosso inviato Ue sull’Ia. Benifei: «Conflitto d’interessi, von der Leyen ne risponda»
    di Francesca De Benedetti
    La nomina di Snabe come «inviato speciale per l’intelligenza artificiale nell’industria» è molto più di una faccenda di «conflitto di interessi», anche se con quella leva Benifei solleva la questione assieme ad altri eurodeputati progressisti, come spiega a Domani
  • «Nessun Grande fratello» Le regole del governo per l’Ia
    di Marika Ikonomu
    Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato in conferenza stampa il decreto legislativo approvato dall’esecutivo che disciplina l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia. La preoccupazione maggiore rimane la sicurezza di dati come quelli biometrici di fronte a minacce che possono derivare da abusi interni alle forze dell’ordine, sia da infiltrazioni criminali nelle banche dati
  • Iran-Usa, raid a tappeto. Poi Trump promette la «pace nel mondo»
    di LUCIA MALATESTA
    Dopo l’abbattimento dell’Apache, le forze Usa hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza. Il presidente Usa: «Gli iraniani sono dei bulli, torneremo a colpire in maniera molto forte». Subito dopo evoca la fine di ogni conflitto. In fiamme una petroliera al largo dell’Oman
  • È il fattore tempo l’asso nella manica degli ayatollah iraniani
    di Renzo Guolo
    Entrambi i contendenti hanno bisogno di un accordo che dica che sono d’accordo nell’affrontare in futuro i nodi sui quali oggi non vi è intesa. Ma più si avvicina il midterm americano, più Teheran è convinta di poter strappare concessioni a Trump. Intanto Tel Aviv vede evaporare l’obiettivo, tenacemente perseguito dopo il 7 ottobre: ridisegnare a proprio favore gli equilibri mediorientali
  • Meloni in marcia verso il voto, Schlein invece punta i gazebo
    di Daniela Preziosi
    La presidente del Consiglio arringa la platea di Confcommercio: «Abbiamo appena iniziato, non intendiamo fermarci». Sinistre in ordine sparso in aula: altre distanze su Kiev, il Pd dice sì all’ingresso in Ue


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «La cronologia dell’acqua», filmare il corpo delle parole
    di Cristina Piccino
    Lo scorso anno ha debuttato al Festival di Cannes – nell Certain regard – lungometraggio d’esordio molto atteso (dopo un corto e videoclip come Take me to the South con […] The post «La cronologia dell’acqua», filmare il corpo delle parole first appeared on il manifesto.
  • Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso
    di Giulia Filpi
    Dall’alto della Estela de Luz, il monumento eretto per celebrare il bicentenario dell’indipendenza messicana, un enorme striscione guarda Città del Messico e il mondo. «Anche questo è in gioco», recita. […] The post Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso first appeared on il manifesto.
  • Lo stadio Azteca salda tutte le lotte
    di Giulia Filpi
    A una manciata d’ore dal fischio d’inizio dei Mondiali 2026, Città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, […] The post Lo stadio Azteca salda tutte le lotte first appeared on il manifesto.
  • Il pogrom che non ti aspetti
    di Giulia Filpi
    Nella notte tra il 9 e il 10 giugno le strade di Belfast sono tornate a bruciare, sconvolte da un’ondata di violenza anti-immigrazione esplosa con ferocia inaudita in diversi settori […] The post Il pogrom che non ti aspetti first appeared on il manifesto.
  • Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in fiamme
    di Giulia Filpi
    In un parcheggio non lontano da SoFi Stadium, lo stadio che ospiterà le otto partite mondiali che si disputeranno a Los Angeles, qualche giorno fa si giocava una partitella di […] The post Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in fiamme first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 11 Giugno 2026

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11 Giugno 2026

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