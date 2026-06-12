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🔴 Corea del Sud-Repubblica Ceca LIVE: risultato in diretta, cronaca e streaming del match dei Mondiali 2026 • venerdì 12 giugno 2026

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12 Giugno 2026

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