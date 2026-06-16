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Rassegna stampa di oggi • martedì 16 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
16 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 16 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 16 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 16 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Oncologia: con il robot diagnosi e trattamento chirurgico con la stessa anestesia
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/michela-bezzi.html">Michela Bezzi</a>*
    Se oggi Brescia può essere considerata una delle capitali europee della broncoscopia robotica, non è per caso. È il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa, quando il nostro…
  • Eleventy investe nei negozi: negli Stati Uniti sono già dieci
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/silvia-pieraccini.html">Silvia Pieraccini</a>
    Il co-ceo Marco Baldassarri: «Per il 2026 puntiamo a un fatturato di 145 milioni, trainato dall’export»
  • Da Pitti Uomo di Firenze una spinta per la ripresa
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/silivia-pieraccini.html">Silivia Pieraccini</a>
    La notizia dell’accordo di pace tra Usa e Iran, che sarà firmato venerdì prossimo in Svizzera, porta una ventata di speranza (anche) nel settore moda, che da oggi è riunito…
  • SpaceX rileva la società di AI Cursor per 60 mld $
    Dopo la Ipo dei record prosegue il progetto di diversificazione del gruppo spaziale di Elon Musk
  • Alfa Romeo, cosa succederà nei prossimi anni
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/simonluca-pini.html">Simonluca Pini</a>
    In un panorama automobilistico dove spuntano come funghi nuovi marchi non solo cinesi dai contenuti spesso interessanti ma dal nome sconosciuto e privi, almeno nelle nostre latitudini, di ogni estimatore…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Le mie due anime, quella musicale e quella sportiva, sono affascinate dal concetto di Milano-Sanremo”: Linus presenta Milano Music Week 2026
    di Redazione FqMagazine
    È stata presentata oggi, 16 giugno, al Museo del Novecento a Milano la decima edizione della Milano Music Week 2026 che si terrà dal 16 al 22 novembre. Linus, che proprio quest’anno taglia il traguardo dei 50 anni di carriera, è stato nominato direttore artistico della manifestazione dedicata alla musica che ogni anno anima la […] L'articolo “Le mie due anime, quella musicale e quella sportiva, sono affascinate dal concetto di Milano-Sanremo”: Linus presenta Milano Music Week 2026 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Violate le norme su salute e sicurezza”: sequestrate sette sezioni del carcere di Firenze. I detenuti saranno trasferiti
    di Paolo Frosina
    Sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano sono state sequestrate dalla magistratura per mancanza delle condizioni igieniche, di abitabilità e di sicurezza previste dalla legge. Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Firenze su richiesta della Procura, è stato notificato martedì. La decisione, senza precedenti almeno nella storia recente, è stata resa nota […] L'articolo “Violate le norme su salute e sicurezza”: sequestrate sette sezioni del carcere di Firenze. I detenuti saranno trasferiti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Audi A6 Allroad, la station wagon sportiva che continua a sfidare i Suv – FOTO
    di Omar Abu Eideh
    Esordio per la quinta generazione di Audi A6 Allroad, che da quasi 30 anni scommette su una formula furba: far convivere la fruibilità di una station wagon senza “scadere” nella ricetta del solito Crossover/Suv. Estetica e meccanica, quindi, remano nella stessa direzione: unire un elevato comfort stradale a doti fuoristradistiche degne di nota. In arrivo […] L'articolo Audi A6 Allroad, la station wagon sportiva che continua a sfidare i Suv – FOTO proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi. Spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso. Non siamo persone che si girano dall’altra parte”: Giorgia e Emanuel Lo chiariscono sul video sul borseggio
    di Redazione FqMagazine
    Alcune immagini di qualche secondo, poi il video diventa virale e giù a giudicare, puntare il dito, è il trend sempre più pressante sui social network. Stavolta a farne le spese sono Giorgia con il compagno Emanuel Lo. La coppia è stata ripresa, casualmente, da utente di TikTok mentre passeggiava in centro per Roma, mano […] L'articolo “Non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi. Spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso. Non siamo persone che si girano dall’altra parte”: Giorgia e Emanuel Lo chiariscono sul video sul borseggio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli Usa spengono i modelli avanzati di Anthropic: la nostra autonomia è più fragile di quanto crediamo
    di Leda Rita Corrado
    Venerdì il governo degli Stati Uniti ha ordinato a un’azienda privata di disattivare i suoi due modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Lo strumento non viene dal diritto della sicurezza né dell’innovazione, ma dal controllo delle esportazioni, un ramo del diritto doganale. L’amministrazione Trump ha trattato i due modelli come beni soggetti a licenza di […] L'articolo Gli Usa spengono i modelli avanzati di Anthropic: la nostra autonomia è più fragile di quanto crediamo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Milan, Amorim e i fondi americani sullo sfondo della nomina del nuovo allenatore
    di STEFANI SCACCHI
    Da quando la finanza americana è entrata massicciamente nel calcio europeo, gli intrecci tra fondi sono all’ordine del giorno
  • G7, incontro Meloni-Trump: “Abbiamo avuto un chiarimento”
    di dal nostro inviato Ilario Lombardo
    Scambio a margine del vertice dopo i mesi di gelo e gli attacchi del presidente Usa. La premier ha tenuto il punto e ribadito: «Dobbiamo tenere unito l’Occidente»
  • Il drone, l'assenza di contraerea russa: il momento in cui Kiev colpisce a pochi km dal Cremlino
    di (Redazione La Stampa)
    Un video girato da un testimone ha catturato l'esatto momento in cui un drone ucraino ha colpito un edificio in costruzione nella città russa di Kotelniki, vicino a Mosca. Kiev ha lanciato sessanta droni verso la capitale russa e in un attacco ha anche danneggiato un impianto la raffineria di petrolio di Mosca, di proprietà della russa Gazpromneft. ► Segui gli aggiornamenti live del conflitto tra Russia e Ucraina
  • La Fifa copre il logo Levi’s ai Mondiali e l'azienda lo trasforma una trovata di marketing
    di (Redazione La Stampa)
    Nascosto in piena vista, citando il singolo del 2018 de I Cani: così Levi’s ha oscurato il suo logo dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Il celebre produttore di jeans ha un contratto della durata di 20 anni per la sponsorizzazione dell’impianto dopo aver pagato alla città di Santa Clara e ai San Francisco 49ers oltre 220 milioni di dollari, con un’opzione per ulteriori 5 anni a 75 milioni di dollari. Questo, però, non ha impedito alla Fifa di oscurare con un panno bianco il logo affisso all’esterno e all’interno dell’impianto. Il motivo? Levi’s non è partner commerciale dei […]
  • Blocco dei social in Uk, l'intervista choc alla studentessa: "Cosa farò ora? Fisserò il muro"
    di (Redazione La Stampa)
    Gli studenti di un’accademia della città inglese di Preston hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della decisione del primo ministro britannico Keir Starmer che ha dichiarato di voler vietare l’accesso ai social media ai minori di 16 anni e imporre restrizioni alle piattaforme di videogiochi e di live streaming. Harriet, studentessa della Tarleton Academy di Preston, ha detto di “non credere che sarebbe successo davvero” ed era convinta che Starmer si sarebbe “tirato indietro”. Alla domanda su cosa avrebbe fatto con tutto il tempo libero che il divieto ora le garantisce, Harriet ha risposto che avrebbe “fissato il muro”.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

  • Ecco il mondo al contrario
    Oggi gli spazi di libertà nel dibattito pubblico sembrano ridursi e che a destra restano, per alcuni, gli ultimi senza moralismo
  • È arrivato il genio
    Se svuoti la sinistra dell'antifascismo, cosa ti rimane?
  • Se la "clausola ideologica" finisce pure dentro i regolamenti comunali sul decoro
    Il Tar definì assolutamente illegittimo il "patentino democratico", perché lesivo dell'inviolabile diritto di manifestazione del pensiero
  • I rischi dell'accordo
    I nodi ancora da sciogliere e che potrebbero far deragliare l'intesa
  • The Pool
    Il 2026 potrebbe configurarsi come un anno di stabilizzazione e graduale recupero. Non si intravedono le condizioni per un forte rimbalzo, ma nemmeno quelle per un ulteriore deterioramento del settore

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Ex Ilva, non c’è più un euro. Urso gela i sindacati al tavolo
    di Luciana Cimino
    «Incontrerò i sindacati per illustrare le possibilità per dare una soluzione strutturale sulla continuità produttiva dell’ex Ilva, rispondendo agli obiettivi di piena decarbonizzazione dell’industria siderurgica italiana», aveva annunciato Adolfo Urso […] The post Ex Ilva, non c’è più un euro. Urso gela i sindacati al tavolo first appeared on il manifesto.
  • Washington paga e ottiene promesse
    di Giulia Filpi
    È ancora viva la memoria della bullesca propaganda con cui Trump e Netanyahu avevano dato inizio alla guerra contro l’Iran. Minacciavano l’annientamento di ogni traccia della civiltà persiana se i […] The post Washington paga e ottiene promesse first appeared on il manifesto.
  • Marcel, poliziotto che affronta deragliamenti esistenziali
    di Guido Caldiron
    «Brutta faccenda la morte di Couchon». Almeno per Marcel Bollini, commissario di polizia parigino, ma di origine italiana, nelle campagne nebbiose del Nord, tra Lodi e la provincia di Bologna. […] The post Marcel, poliziotto che affronta deragliamenti esistenziali first appeared on il manifesto.
  • Mario Banushi, i segni sulla pelle di un «romance» famigliare
    di Lucrezia Ercolani
    Tutto succede molto in fretta. Sono i primi anni venti del nuovo secolo, anni di pandemia. I teatri sono stati chiusi. Un giovane artista poco più che ventenne presenta all’interno […] The post Mario Banushi, i segni sulla pelle di un «romance» famigliare first appeared on il manifesto.
  • L’Iran incassa una vittoria che rafforza i moderati
    di Giulia Filpi
    «Oggi è diverso. La pace porta un sorriso, timido, tra le labbra, come se avesse paura di restare. So che domani pesa. Ma oggi non voglio saperlo». Sono le parole […] The post L’Iran incassa una vittoria che rafforza i moderati first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 16 Giugno 2026

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