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Premio per la Cultura Mediterranea, svelate le 7 terne finaliste. La cerimonia conclusiva a Cosenza quicosenza (leggi di più)
La cultura non è un ring o un’arena. La vera bellezza chiede dialogo e rispetto Libreriamo (leggi di più)
"La voce dei luoghi", è la 32ma Festa della Musica, tanti paesi uniti dalle note RaiNews (leggi di più)
UFO, a Milano il nuovo spazio che sta volando tra cultura, musica e gastronomia Beverfood.com (leggi di più)
La cultura e l’amore per i libri possono generare impresa e lavoro: al via il bando Librerie under 35. I dettagli Potenza News ® (leggi di più)
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Cinema Ritrovato, Bellocchio presenta Aurora: “Molto più di un capolavoro” Il Resto del Carlino (leggi di più)
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Atlanta, lo stadio fra Spagna e Arabia Saudita a misura di cultura islamica: aree di preghiera e informazioni sul cibo senza maiale Corriere della Sera (leggi di più)
A Bari aprirà l’istituto Confucio per la promozione della lingua e della cultura cinese Borderline24.com (leggi di più)
Calangianus brinda all'archeologia: sold out per il debutto di "Cultura in Calice" Olbia.it (leggi di più)
AL TEATRO OASI DELLA CULTURA DI CALTANISSETTA GLI ANNI OTTANTA la voce del nisseno (leggi di più)
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Campania, 23 milioni per cultura e cinema: approvati i programmi triennali ildenaro.it (leggi di più)
Tra tradizioni, cultura e volontariato Luogosanto entra nel cuore dell’estate L'Unione Sarda.it (leggi di più)
La ‘Pietà’ di Antonello da Messina in prestito in Sicilia, via libera dal Prado lapresse.it (leggi di più)
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Cultura. Lunedì 22 giugno assessore Sacchi alla presentazione di “Le Civiche Fest 2026” Comune di Milano (leggi di più)
La maggioranza dice no al “Controllo del Vicinato”: «Sbagliato alimentare una cultura del sospetto Prima il Canavese (leggi di più)
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