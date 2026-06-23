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Chiude Via De Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, una vera chicca televisiva. La Rai ha davvero in saccoccia qualcosa di meglio? Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: "La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo" Fanpage (leggi di più)
Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni today.it (leggi di più)
‘Via dei Matti n°0’ chiude i battenti: Bollani e Cenni fuori dai palinsesti Rai. Ramazzotti: “Sono con voi”. La reazione dei fan Quotidiano Nazionale (leggi di più)
La Rai cancella il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0. Loro sui social: "Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così" Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Via dei matti n° 0 piaceva a tutti ma la RAI l'ha cancellato movieplayer.it (leggi di più)
La Rai cancella 'Via dei Matti N° 0', Stefano Bollani e Valentina Cenni commentano la decisione: "Ci dispiace tantissimo" today.it (leggi di più)
Stefano Bollani e Valentina Cenni via dai palinsesti Rai: non ci sarà nuova stagione di «Via dei Matti numero 0» Corriere della Sera (leggi di più)
'Via dei Matti n.0' fuori dai palinsesti Rai. Valentina Cenni e Stefano Bollani salutano il pubblico Agenzia Dire (leggi di più)
La Rai spegne Via dei Matti n.0, una gran brutta notizia ilmohicano.it (leggi di più)
Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di “Via dei Matti numero 0” la Repubblica (leggi di più)
Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di Via dei Matti ANSA (leggi di più)
Via dei Matti chiude, la conferma di Stefano Bollani e Valentina Cenni: "Non ci sarà una nuova stagione" Fanpage (leggi di più)
"Via dei Matti n° 0 cancellato dal palinsesto", l'assenza di Bollani e Valentina Cenni fa discutere. Il motivo dietro la scelta Rai Libero (leggi di più)
Via Dei Matti n° 0 verso la cancellazione, Bollani e Valentina Cenni assenti dal palinsesto DiLei (leggi di più)
Stefano Bollani e Valentina Cenni fuori dai palinsesti Rai, Via dei Matti n.0 verso la cancellazione Fanpage (leggi di più)
David Riondino ospite a Via Dei Matti n°0 RaiNews (leggi di più)
Via dei Matti n° 0, la pianista Gloria Campaner ospite della puntata di stasera sui Radiohead sentireascoltare (leggi di più)
Via Dei Matti n°0 2025/26 - Puntata del 20/02/2026 - Video RaiPlay (leggi di più)
Via dei Matti n° 0, il clarinettista Gabriele Mirabassi ospite della puntata di stasera sentireascoltare (leggi di più)
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