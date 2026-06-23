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✂ La Rai cancella il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0 • martedì 23 giugno 2026

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23 Giugno 2026

Cultura

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📰 Chiude Via De Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, una vera chicca televisiva. La Rai ha davvero in saccoccia qualcosa di meglio? - Il Fatto Quotidiano

Chiude Via De Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, una vera chicca televisiva. La Rai ha davvero in saccoccia qualcosa di meglio?  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: "La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo" - Fanpage

La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: "La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo"  Fanpage (leggi di più)

📰 Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni - today.it

Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni  today.it (leggi di più)

📰 ‘Via dei Matti n°0’ chiude i battenti: Bollani e Cenni fuori dai palinsesti Rai. Ramazzotti: “Sono con voi”. La reazione dei fan - Quotidiano Nazionale

‘Via dei Matti n°0’ chiude i battenti: Bollani e Cenni fuori dai palinsesti Rai. Ramazzotti: “Sono con voi”. La reazione dei fan  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 La Rai cancella il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0. Loro sui social: "Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così" - Il Fatto Quotidiano

La Rai cancella il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0. Loro sui social: "Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Via dei matti n° 0 piaceva a tutti ma la RAI l'ha cancellato - movieplayer.it

Via dei matti n° 0 piaceva a tutti ma la RAI l'ha cancellato  movieplayer.it (leggi di più)

📰 La Rai cancella 'Via dei Matti N° 0', Stefano Bollani e Valentina Cenni commentano la decisione: "Ci dispiace tantissimo" - today.it

La Rai cancella 'Via dei Matti N° 0', Stefano Bollani e Valentina Cenni commentano la decisione: "Ci dispiace tantissimo"  today.it (leggi di più)

📰 Stefano Bollani e Valentina Cenni via dai palinsesti Rai: non ci sarà nuova stagione di «Via dei Matti numero 0» - Corriere della Sera

Stefano Bollani e Valentina Cenni via dai palinsesti Rai: non ci sarà nuova stagione di «Via dei Matti numero 0»  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 'Via dei Matti n.0' fuori dai palinsesti Rai. Valentina Cenni e Stefano Bollani salutano il pubblico - Agenzia Dire

'Via dei Matti n.0' fuori dai palinsesti Rai. Valentina Cenni e Stefano Bollani salutano il pubblico  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 La Rai spegne Via dei Matti n.0, una gran brutta notizia - ilmohicano.it

La Rai spegne Via dei Matti n.0, una gran brutta notizia  ilmohicano.it (leggi di più)

📰 Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di “Via dei Matti numero 0” - la Repubblica

Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di “Via dei Matti numero 0”  la Repubblica (leggi di più)

📰 Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di Via dei Matti - ANSA

Stefano Bollani e Valentina Cenni, non ci sarà nuova stagione di Via dei Matti  ANSA (leggi di più)

📰 Via dei Matti chiude, la conferma di Stefano Bollani e Valentina Cenni: "Non ci sarà una nuova stagione" - Fanpage

Via dei Matti chiude, la conferma di Stefano Bollani e Valentina Cenni: "Non ci sarà una nuova stagione"  Fanpage (leggi di più)

📰 "Via dei Matti n° 0 cancellato dal palinsesto", l'assenza di Bollani e Valentina Cenni fa discutere. Il motivo dietro la scelta Rai - Libero

"Via dei Matti n° 0 cancellato dal palinsesto", l'assenza di Bollani e Valentina Cenni fa discutere. Il motivo dietro la scelta Rai  Libero (leggi di più)

📰 Via Dei Matti n° 0 verso la cancellazione, Bollani e Valentina Cenni assenti dal palinsesto - DiLei

Via Dei Matti n° 0 verso la cancellazione, Bollani e Valentina Cenni assenti dal palinsesto  DiLei (leggi di più)

📰 Stefano Bollani e Valentina Cenni fuori dai palinsesti Rai, Via dei Matti n.0 verso la cancellazione - Fanpage

Stefano Bollani e Valentina Cenni fuori dai palinsesti Rai, Via dei Matti n.0 verso la cancellazione  Fanpage (leggi di più)

📣 David Riondino ospite a Via Dei Matti n°0 - RaiNews

David Riondino ospite a Via Dei Matti n°0  RaiNews (leggi di più)

📰 Via dei Matti n° 0, la pianista Gloria Campaner ospite della puntata di stasera sui Radiohead - sentireascoltare

Via dei Matti n° 0, la pianista Gloria Campaner ospite della puntata di stasera sui Radiohead  sentireascoltare (leggi di più)

📰 Via Dei Matti n°0 2025/26 - Puntata del 20/02/2026 - Video - RaiPlay

Via Dei Matti n°0 2025/26 - Puntata del 20/02/2026 - Video  RaiPlay (leggi di più)

📰 Via dei Matti n° 0, il clarinettista Gabriele Mirabassi ospite della puntata di stasera - sentireascoltare

Via dei Matti n° 0, il clarinettista Gabriele Mirabassi ospite della puntata di stasera  sentireascoltare (leggi di più)

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