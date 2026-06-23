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📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • martedì 23 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 23 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 23 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 23 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Leonardo, 1,2 miliardi di investimenti legati alla transizione climatica
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/raoul-de-forcade.html">Raoul de Forcade</a>
    Leonardo vara il piano 2026 relativo alla transizione ambientale e stima in 1,2 miliardi di euro gli investimenti, nell’ambito del piano industriale corrente, collegati agli obiettivi climatici. Il Transition plan…
  • Nuova Audi A3, debutta la nuova plancia hi-tech
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    L’Audi rinnova la A3 trent’anni dopo il lancio sul mercato. La quarta generazione, tuttavia, non cambia gli esterni e neppure le varianti di carrozzeria, Sportback, Sedan e Allstreet, ma si…
  • I quadri in movimento di Maria Cristina Vimercati
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    Le enormi o piccole tele esposte alla Fabbrica del Vapore sono al contempo astratte e figurative e contengono una tempesta di colori e idee
  • Rottamazione quinquies, ecco il conto da pagare
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    In arrivo il conto da pagare per i contribuenti che hanno chiesto di aderire alla Rottamazione quinquies. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibili le comunicazioni di risposta a chi…
  • Commissione Onu: bimbi Gaza presi di mira da Israele, è genocidio
    La Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i minori palestinesi siano stati deliberatamente colpiti dalle forze israeliane. Per gli investigatori si tratta di un elemento chiave per dimostrare un intento genocida. Tel Aviv respinge le accuse e parla di rapporto «diffamatorio»

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • “Scusa per cosa? Vengo lì e vi sparo a tutti”, nuovo audio choc dell’autore dei video di Ceriale
    di Massimiliano Rambaldi
    Ha risposto a un commento su un suo profilo Tik Tok con un audio in cui minaccia chi lo ha attaccato in queste ore
  • Perché Torino si è spenta più volte nelle ultime ore: il nodo dei blackout estivi
    di OSCAR SERRA
    Diversi blackout hanno colpito Torino nelle ultime ore, con disagi in vari quartieri della città. A spiegarne le cause è il forte aumento delle temperature, che sta facendo crescere in modo significativo i consumi elettrici, soprattutto per l’uso dei condizionatori. Quando la domanda supera le soglie di sicurezza, la rete può attivare sistemi automatici di protezione che interrompono temporaneamente la fornitura per evitare guasti più estesi. Il fenomeno si inserisce in un contesto di ondate di calore sempre più frequenti e persistenti, che negli ultimi anni stanno mettendo sotto pressione le infrastrutture energetiche delle grandi.
  • Un ceo di Wall Street guadagna 192 volte più dei suoi dipendenti
    di SANDRA RICCIO
    Lo studio: cresce il divario nelle retribuzioni.
  • Partito il cantiere del Club Med da 135 milioni di euro: mille nuovi posti letto a Cesana-Sansicario
    di Francesco Falcone
    Ruspe al lavoro sui terreni tra la stazione di arrivo della telecabina di Cesana e la partenza della seggiovia Ski lodge-Sellette
  • L'ordine di Trump: accordi fragili e alleanze sotto pressione
    di (Redazione La Stampa)
    Trump porta a casa un accordo con l’Iran che promette di riaprire Hormuz e avviare una nuova fase negoziale sul nucleare. Ma poche ore dopo il memorandum mostra già tutta la sua fragilità: Israele continua a colpire in Libano e Netanyahu rivendica la propria libertà d’azione, mettendo alla prova la credibilità dell’intesa. Mentre il Medio Oriente resta instabile, l’Ucraina prova a non sparire dall’agenda internazionale colpendo la logistica russa in Crimea e cercando di riportare l’attenzione occidentale sul conflitto. Al G7 di Évian gli europei tentano di riportare Trump sul dossier ucraino e ottengono un segnale importante sul sostegno a Kyiv. In […]

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Leggerezze calviniane per Anna Ferrer
    di Stefano Crippa
    Il Teatro Sociale di Gualtieri, a due passi dal Po,  nella bassa reggiana, è un’utopia realizzata, un luogo magico all’interno del seicentesco Palazzo Bentivoglio. Nel 1951 il fiume rompe gli […] The post Leggerezze calviniane per Anna Ferrer first appeared on il manifesto.
  • L’importanza del pensiero critico
    di Guido Caldiron
    La conferenza che comincia oggi nella sede di Fondazione Feltrinelli a Milano riunisce studiosi e studiose provenienti da Nord America, Europa e Asia per interrogarsi su come capitalismo, tecnologia, colonialismo, […] The post L’importanza del pensiero critico first appeared on il manifesto.
  • Ora Meloni teme l’impatto dello scontro con Trump
    di Daniele Nalbone
    Il termine “ricucire” stavolta non ha senso. Come si possono ricucire rapporti personali degenerati in rissa? Si tratta invece di evitare che la rottura tra il presidente degli Usa e […] The post Ora Meloni teme l’impatto dello scontro con Trump first appeared on il manifesto.
  • Lacrime di coccodrillo, Starmer esce di scena senza capire il perché
    di Silvia Scipioni
    Il sesto primo ministro britannico in dieci anni esce di scena elencando i suoi meriti. Ieri mattina “Sir Keir” ha dato le dimissioni – partorite dopo le doglie di un […] The post Lacrime di coccodrillo, Starmer esce di scena senza capire il perché first appeared on il manifesto.
  • Starmer, fallimento totale. Inseguendo la destra
    di Silvia Scipioni
    La quarta via si è rivelata una strada senza uscita. Starmer lascia la guida del partito, non ancora quella del governo. La successione a Downing street dovrebbe avvenire dopo l’estate, […] The post Starmer, fallimento totale. Inseguendo la destra first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Giugno 2026

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