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📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • mercoledì 24 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
24 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 24 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 24 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 24 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Maratona e corse lunghe, ecco vantaggi e rischi per il cuore: attenzione ai segnali d'allarme
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/federico-mereta.html">Federico Mereta</a>
    La sedentarietà è un formidabile nemico per cuore ed arterie. Ma anche gli sforzi eccessivi o troppo prolungati, se non si è preparati, si possono rivelare nocivi per il cuore….
  • Delegati afghani a Bruxelles per trattare sui rimpatri
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/beda-romano.html">Beda Romano</a>
    La Commissione Ue: confronto che riguarda solo persone responsabili di «reati gravi». La Federazione internazionale per i diritti umani: «Così si legittima il regime dei talebani»
  • Tajani: liberati i due attivisti italiani della Flotilla in Libia
    “Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme…
  • Intacture, inaugurato il data center sotto la montagna
    Trentino DataMine (società costituita come partenariato pubblico-privato dall’Università di Trento con Covi Costruzioni, Dedagroup, Gruppo Gpi e Isa-Istituto Atesino di Sviluppo) ha inaugurato ufficialmente il data center Intacture in Val…
  • Heineken avvia il rilancio puntando sul manager del caffè
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/lisa-tomaselli.html">Lisa Tomaselli</a>
    Heineken annuncia il nuovo CEO Rafael Oliveira, nel tentativo di contrastare la domanda fiacca di un mercato sempre più sobrio. L’ingresso in azienda è previsto per ottobre, per coprire la…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Tutti imploreremo l’estinzione. La rovina è il nostro ultimo invito”: MUSE apocalittici in “The Wow! Signal”
    di Andrea Conti
    Inarrestabili MUSE. La band sta per partire per il tour nordamericano negli anfiteatri dal 2 luglio, ma nel frattempo pubblica il 26 giugno il nuovo album “The Wow! Signal”, trainato dai singoli “Cryogen”, “Be With You” e l’ultimo “Nightshift Superstar”. Il titolo “The Wow! Signal” non è scelto a caso infatti si riferisce al famoso […] L'articolo “Tutti imploreremo l’estinzione. La rovina è il nostro ultimo invito”: MUSE apocalittici in “The Wow! Signal” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Case di comunità, firmato l’accordo per i medici di famiglia: dalle ore settimanali ai turni fino ai compensi. Tutte le novità
    di Redazione Cronaca
    Con un’accelerazione della trattativa, è arrivata in serata la firma dell’ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle Case di Comunità. A sottoscriverlo Sisac, in rappresentanza delle Regioni, e i sindacati Fimmg e Fmt. Il contratto prevede l’introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali […] L'articolo Case di comunità, firmato l’accordo per i medici di famiglia: dalle ore settimanali ai turni fino ai compensi. Tutte le novità proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Islanda riprende a cacciare le balene dopo due anni di stop: la carne finisce nei piatti dei turisti
    di Redazione Cronaca
    Due balene sono state uccise al largo delle coste islandesi due giorni dopo la ripresa della caccia commerciale, che ha posto fine a una pausa di alcuni anni, secondo quanto riportato dai media locali e dagli attivisti per i diritti degli animali. L’emittente pubblica islandese RUV ha riferito che due balenottere comuni “sono state uccise […] L'articolo L’Islanda riprende a cacciare le balene dopo due anni di stop: la carne finisce nei piatti dei turisti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Regeni, la Procura chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni e 6 mesi per i quattro 007 egiziani: “Il Cairo ha coperto gli aguzzini”
    di Alberto Sofia
    Un ergastolo e tre condanne a 17 anni e sei mesi di reclusione. Al termine di circa sette ore di requisitoria, sono queste le richieste avanzate dalla Procura di Roma nel processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, che vede imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. “Il Cairo ha […] L'articolo Regeni, la Procura chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni e 6 mesi per i quattro 007 egiziani: “Il Cairo ha coperto gli aguzzini” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni: “Vannacci? Ne parla molto la sinistra. Ma il punto è: chi volete al governo tra un anno, noi o loro?”
    di Manolo Lanaro
    A ’Il giorno della verità’, l’evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla domanda su Roberto Vannacci, afferma: “Ne parla tanto la sinistra, forse perché loro non potendo parlare della coalizione, cercano disperatamente di dire che ha problemi la nostra. Si figuri che Renzi era così occupato a […] L'articolo Meloni: “Vannacci? Ne parla molto la sinistra. Ma il punto è: chi volete al governo tra un anno, noi o loro?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «Colpita da Trump, ma ora basta». Meloni: missione per ricucire
    di Jacopo Favi
    Stemperare, sopire, soffocare. È l’ordine diramato dalla premier stessa per riportare sotto controllo la rissa con l’ex amico Trump, figurarsi se non è proprio lei la prima ad adeguarsi. Intervistata […] The post «Colpita da Trump, ma ora basta». Meloni: missione per ricucire first appeared on il manifesto.
  • Melonellum, la destra verso il sì a tappe forzate
    di Jacopo Favi
    Il centrodestra non cede di un millimetro sulla legge elettorale. Ieri alla conferenza dei capigruppo della Camera la maggioranza ha infatti respinto la mediazione del presidente Lorenzo Fontana, che aveva […] The post Melonellum, la destra verso il sì a tappe forzate first appeared on il manifesto.
  • L’Europa tratta di nascosto ma «de facto» con i talebani
    di Jacopo Favi
    È stato «l’incontro della vergogna» per i numerosi manifestanti che si sono riuniti ieri in place du Trône, a Bruxelles, per protestare contro l’invito della Ue a 5 rappresentanti del […] The post L’Europa tratta di nascosto ma «de facto» con i talebani first appeared on il manifesto.
  • Bambini palestinesi uccisi con intenzione. Onu: «È genocidio»
    di Jacopo Favi
    Israele prende deliberatamente di mira i bambini palestinesi. Per distruggerne la vita, l’infanzia, la famiglia, l’istruzione, la salute mentale. Il genocidio prosegue: lo ha messo nero su bianco la Commissione […] The post Bambini palestinesi uccisi con intenzione. Onu: «È genocidio» first appeared on il manifesto.
  • Pressing dell’Ue per Safe, Crosetto cerca soldati
    di Jacopo Favi
    «Manca un mese, l’Italia ci faccia sapere. Poi quei soldi verranno riallocati»: la Commissione Ue è entrata in pressing sul governo per l’attivazione dei prestiti Safe, utili ad aumentare le […] The post Pressing dell’Ue per Safe, Crosetto cerca soldati first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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