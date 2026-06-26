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🏟️​👥🎸 Un’estate di concerti e festival. Tutti i live di oggi • sabato 27 giugno 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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REDAZIONE
26 Giugno 2026

Concerti e Festival

sabato 27 giugno 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Paola Iezzi - Concerto | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Abbonamento Mostre 2026 Palazzo Grassi - Punta della Dogana
    Palazzo Grassi - Venezia
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    DECIBEL PRESENTS: Klangkuenstler, Felicie, Mrphn
    Anfiteatro delle Cascine Ernesto Pascale - Firenze
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    BARBARA D'URSO + BOSS DOMS | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Nino D'Angelo
    Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    ANDREA BOCELLI - 30° ANNIVERSARIO "ROMANZA" WORLD TOUR
    Piazza San Marco - Venezia
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Allah Las - Lars Rock Fest warm up
    Rocca Medievale - Castiglione del lago
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    NAPOLI SEGRETA - Festival Abbabula
    IL BARETTO DI PORTO FERRO - Sassari
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Legendary Night Grammy Award Winner Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo
    Arena Flegrea - Napoli
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    Laura Y Brenda: Amigas del Corazón World Tour | Roma Summer Fest
    Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
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  • Giu27
    sabato 27 Giugno 2026
    HABIBI FUNK - Festival Abbabula
    IL BARETTO DI PORTO FERRO - Sassari
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  • Giu28
    domenica 28 Giugno 2026
    ESCAPE THE FATE
    Black Hole - Milano
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  • Giu28
    domenica 28 Giugno 2026
    Laura Y Brenda: Amigas del Corazón World Tour
    Palapartenope - Napoli
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jun
26
Inspiral Carpets and Trampolene at The Live Rooms (26 Jun 26)
The Live Rooms, Homer House, 1 Station Rd, CH1 3DR, Chester,
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Jun
26
Buffalo Traffic Jam and Bebe Stockwell at Academy 2 (26 Jun 26)
Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR,
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Jun
26
Lone at Berkeley Suite (26 Jun 26)
Berkeley Suite, 237 North Street, G3 7DL, Glasgow, UK
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Jun
26
Culture Wars at Razzmatazz 3 (26 Jun 26)
Razzmatazz 3, Pamplona 88, 08018, Barcelona, Spain
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Jun
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Helene Fischer at RheinEnergieStadion (26 Jun 26)
RheinEnergieStadion, Aachener Straße 999, 50933, Cologne, Ger
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Jun
26
Gene at The Brook (26 Jun 26) with Edie Bens
The Brook, 466 Portswood Road, Portswood, SO17 3SD, Southampto
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Jun
26
Salmo at Giardini Del Frontone (26 Jun 26)
Giardini Del Frontone, Borgo Venti Giugno, 06121, Perugia, Ita
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Jun
26
Romain Garcia at La Nau (26 Jun 26)
La Nau, Carrer d'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
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Jun
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Sick Tamburo at Rottura Del Silenzio (26 Jun 26)
Rottura Del Silenzio, Carpi, Italy
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Jun
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NandaTsunami at Pérola Negra (26 Jun 26)
Pérola Negra, Rua de Gonçalo Cristóvão 284, 4000-145, Porto
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Jun
26
Fron Male Voice Choir and The South Wales Male Choir at St Giles Pa
St Giles Parish Church, Church Street, LL13, Wrexham, UK
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Jun
26
Benjamin Herman at The Brokers Bar (26 Jun 26)
The Brokers Bar, Oudebrugsteeg 9, 1012 JN, Amsterdam, Netherla
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Jun
26
Everywhere at Once 2026
Gut Level, 32-34 Chapel Walk, S1 2PD, Sheffield, UK
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Jun
26
Tony Hadley at Auditorium Horszowski (26 Jun 26)
Auditorium Horszowski, Via del Carretto, 16, 12065, Monforte D
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Jun
26
Tonino Carotone at Nxt Bergamo (26 Jun 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
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Jun
26
Slipmatt at Volks Club (26 Jun 26)
Volks Club, 3 Madeira Dr, BN2 1PS, Brighton, UK
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Jun
26
Turbo at Grelle Forelle (26 Jun 26)
Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090, Vienna, Austria
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Jun
26
Nomadi at Palazzo Farnese (26 Jun 26)
Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza\
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Jun
26
Paradise City Festival 2026
Paradise City Festival, Kasteelhoekstraat 1, 1820, Brussels, B
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Jun
26
Manchester Popfest 2026
Levenshulme Old Library, Cromwell Grove, M19 3QE, Manchester,
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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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sabato, 27 giugno 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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