sabato 27 giugno 2026
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Concerti e festival in programma
Giu26
venerdì 26 Giugno 2026
Paola Iezzi - Concerto | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Abbonamento Mostre 2026 Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Palazzo Grassi - Venezia
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
DECIBEL PRESENTS: Klangkuenstler, Felicie, Mrphn
Anfiteatro delle Cascine Ernesto Pascale - Firenze
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
BARBARA D'URSO + BOSS DOMS | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Nino D'Angelo
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
ANDREA BOCELLI - 30° ANNIVERSARIO "ROMANZA" WORLD TOUR
Piazza San Marco - Venezia
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Allah Las - Lars Rock Fest warm up
Rocca Medievale - Castiglione del lago
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
NAPOLI SEGRETA - Festival Abbabula
IL BARETTO DI PORTO FERRO - Sassari
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Legendary Night Grammy Award Winner Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo
Arena Flegrea - Napoli
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
Laura Y Brenda: Amigas del Corazón World Tour | Roma Summer Fest
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
Giu27
sabato 27 Giugno 2026
HABIBI FUNK - Festival Abbabula
IL BARETTO DI PORTO FERRO - Sassari
Giu28
domenica 28 Giugno 2026
ESCAPE THE FATE
Black Hole - Milano
Giu28
domenica 28 Giugno 2026
Laura Y Brenda: Amigas del Corazón World Tour
Palapartenope - Napoli
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Inspiral Carpets and Trampolene at The Live Rooms (26 Jun 26)
The Live Rooms, Homer House, 1 Station Rd, CH1 3DR, Chester,
Buffalo Traffic Jam and Bebe Stockwell at Academy 2 (26 Jun 26)
Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR,
Lone at Berkeley Suite (26 Jun 26)
Berkeley Suite, 237 North Street, G3 7DL, Glasgow, UK
Culture Wars at Razzmatazz 3 (26 Jun 26)
Razzmatazz 3, Pamplona 88, 08018, Barcelona, Spain
Helene Fischer at RheinEnergieStadion (26 Jun 26)
RheinEnergieStadion, Aachener Straße 999, 50933, Cologne, Ger
Gene at The Brook (26 Jun 26) with Edie Bens
The Brook, 466 Portswood Road, Portswood, SO17 3SD, Southampto
Salmo at Giardini Del Frontone (26 Jun 26)
Giardini Del Frontone, Borgo Venti Giugno, 06121, Perugia, Ita
Romain Garcia at La Nau (26 Jun 26)
La Nau, Carrer d'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
Sick Tamburo at Rottura Del Silenzio (26 Jun 26)
Rottura Del Silenzio, Carpi, Italy
NandaTsunami at Pérola Negra (26 Jun 26)
Pérola Negra, Rua de Gonçalo Cristóvão 284, 4000-145, Porto
Fron Male Voice Choir and The South Wales Male Choir at St Giles Pa
St Giles Parish Church, Church Street, LL13, Wrexham, UK
Benjamin Herman at The Brokers Bar (26 Jun 26)
The Brokers Bar, Oudebrugsteeg 9, 1012 JN, Amsterdam, Netherla
Everywhere at Once 2026
Gut Level, 32-34 Chapel Walk, S1 2PD, Sheffield, UK
Tony Hadley at Auditorium Horszowski (26 Jun 26)
Auditorium Horszowski, Via del Carretto, 16, 12065, Monforte D
Tonino Carotone at Nxt Bergamo (26 Jun 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
Slipmatt at Volks Club (26 Jun 26)
Volks Club, 3 Madeira Dr, BN2 1PS, Brighton, UK
Turbo at Grelle Forelle (26 Jun 26)
Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090, Vienna, Austria
Nomadi at Palazzo Farnese (26 Jun 26)
Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza\
Paradise City Festival 2026
Paradise City Festival, Kasteelhoekstraat 1, 1820, Brussels, B
Manchester Popfest 2026
Levenshulme Old Library, Cromwell Grove, M19 3QE, Manchester,
Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
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News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 27 giugno 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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