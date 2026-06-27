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☄ Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: aggiornamenti live 🔴 domenica 28 giugno 2026

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

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REDAZIONE
27 Giugno 2026

Cultura

In questa pagina raccogliamo in tempo reale le principali notizie sul tema del momento, selezionate attraverso Google News per offrire informazioni sempre immediate. Il nostro obiettivo è garantire notizie attuali, affidabili e facilmente consultabili sull’argomento dell’ultim’ora o del giorno, così da permettere ai lettori di restare sempre aggiornati.

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domenica, 28 giugno 2026
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📰 Francesca Mannina non ce l’ha fatta: la donna siciliana ritrovata senza vita dopo il sisma in Venezuela - Marsala Live

Francesca Mannina non ce l’ha fatta: la donna siciliana ritrovata senza vita dopo il sisma in Venezuela  Marsala Live (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, oltre 900 vittime: anche tre italo-venezuelani. Più di 50mila i dispersi - B-Lab Live!

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📣 Terremoto in Venezuela oltre 900 vittime | anche tre italo-venezuelani Più di 50mila i dispersi - Zazoom Social News

Terremoto in Venezuela oltre 900 vittime | anche tre italo-venezuelani Più di 50mila i dispersi  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela: nuova scossa nel centro del Paese | Atterrata la missione italiana: sanitari e soccorritori per garantire i primi aiuti - Tgcom24

Terremoto in Venezuela: nuova scossa nel centro del Paese | Atterrata la missione italiana: sanitari e soccorritori per garantire i primi aiuti  Tgcom24 (leggi di più)

📣 Terremoto Venezuela | Sono morti tre italo-venezuelani - Zazoom Social News

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📰 Terremoto in Venezuela, 3 italiani morti, 35 i dispersi. Tajani: «Non sappiamo cosa troveremo sotto le macerie - La Sintesi

Terremoto in Venezuela, 3 italiani morti, 35 i dispersi. Tajani: «Non sappiamo cosa troveremo sotto le macerie  La Sintesi (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, aggiornato a 920 il bilancio dei morti - Ticinonline

Terremoto in Venezuela, aggiornato a 920 il bilancio dei morti  Ticinonline (leggi di più)

📣 Live-VENEZUELA DEVASTATO DA DUE TERREMOTI: CROLLI A CARACAS E SOCCORSI TRA LE MACERIE - Allora! Italian Australian News

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📰 Venezuela, il terremoto e la tragedia: un siciliano salva la moglie e poi muore sotto le macerie - LiveSicilia

Venezuela, il terremoto e la tragedia: un siciliano salva la moglie e poi muore sotto le macerie  LiveSicilia (leggi di più)

📡📺 Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: 235 morti e 4.300 feriti. Quasi 50.000 dispersi – La diretta - B-Lab Live!

Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: 235 morti e 4.300 feriti. Quasi 50.000 dispersi – La diretta  B-Lab Live! (leggi di più)

🌦️ Venezuela, si aggrava il bilancio del devastante terremoto: almeno 235 vittime, oltre 4.000 feriti e 40.000 - InMeteo

Venezuela, si aggrava il bilancio del devastante terremoto: almeno 235 vittime, oltre 4.000 feriti e 40.000  InMeteo (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, tragico bilancio: il numero di morti e i feriti - LiveSicilia

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📰 Terremoto in Venezuela, i morti salgono a 235 | Corsa contro il tempo per i 42mila dispersi, "si scava a mani nude" - Tgcom24

Terremoto in Venezuela, i morti salgono a 235 | Corsa contro il tempo per i 42mila dispersi, "si scava a mani nude"  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e quasi 1.000 feriti: oltre 10.000 dispersi segnalati online - lamilano.it

Terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e quasi 1.000 feriti: oltre 10.000 dispersi segnalati online  lamilano.it (leggi di più)

📡📺 Terremoto in Venezuela, la scossa ripresa in diretta - I VIDEO - ANSA

Terremoto in Venezuela, la scossa ripresa in diretta - I VIDEO  ANSA (leggi di più)

📡📺 Terremoto in Venezuela, almeno 188 morti, 1000 feriti. 'Oltre 25 mila i dispersi' - LA DIRETTA - ANSA

Terremoto in Venezuela, almeno 188 morti, 1000 feriti. 'Oltre 25 mila i dispersi' - LA DIRETTA  ANSA (leggi di più)

📰 La devastazione del terremoto in Venezuela nel video ripreso dall'elicottero - Corriere TV

La devastazione del terremoto in Venezuela nel video ripreso dall'elicottero  Corriere TV (leggi di più)

🎤 Terremoto Venezuela, il cordoglio di Marsilio: “Vicinanza al popolo e ai nostri corregionali” - MarsicaLive

Terremoto Venezuela, il cordoglio di Marsilio: “Vicinanza al popolo e ai nostri corregionali”  MarsicaLive (leggi di più)

🎬 Terremoto in Venezuela, si filma mentre fugge da un edificio che crolla: il video shock - LA7

Terremoto in Venezuela, si filma mentre fugge da un edificio che crolla: il video shock  LA7 (leggi di più)

📣 Terremoto in Venezuela, oltre 10 mila i dispersi. Online un sito per localizzarli - Eventi e News

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News in tempo reale

domenica 28 giugno 2026

Grazie all’integrazione con Google News, questa sezione viene aggiornata costantemente con le notizie più importanti e le breaking news sul tema dell’ultim’ora o del giorno. L’intento è quello di fornire un punto di accesso rapido e chiaro all’informazione, selezionando i contenuti più significativi sull’argomento del momento. In questo modo, è possibile seguire l’evoluzione delle notizie in tempo reale, con un’informazione sintetica ma sempre aggiornata e rilevante. (La redazione)

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