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📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • domenica 28 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
28 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 28 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 28 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Gran premio Austria, Russel è in pole position davanti alle Ferrari. Antonelli quarto, a muro Verstappen | La griglia di partenza
    di Redazione Sport
    Il Mondiale riparte con le qualifiche del Gran Premio dell’Austria, le ottave della F1 2026. A Spielberg ottiene la pole George Russel seguito da una straordinaria doppia Ferrari: secondo Leclerc terzo Hamilton. Il finale è stato però incandescente con Verstappen che è finito a muro a pochi secondi dalla fine ottenendo la quinta posizione. L’olandese […] L'articolo Gran premio Austria, Russel è in pole position davanti alle Ferrari. Antonelli quarto, a muro Verstappen | La griglia di partenza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caldo estremo a Bruxelles, l’Ue spegne l’aria condizionata negli uffici ma non ai piani in cui lavorano Von der Leyen e i commissari
    di Redazione Esteri
    Fuori una temperatura percepita di 40 gradi, dentro nessuna possibilità di accendere l’aria condizionata. Secondo quanto riporta Politico, venerdì, a causa dell’ondata di caldo, la sede della Commissione europea ha dovuto spegnere l’impianto di condizionamento. Non tutti però hanno dovuto rinunciare al refrigerio: la comunicazione, infatti, ha riguardato solo i piani dall’1 al 7 del […] L'articolo Caldo estremo a Bruxelles, l’Ue spegne l’aria condizionata negli uffici ma non ai piani in cui lavorano Von der Leyen e i commissari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Milano Pride, migliaia in corteo nonostante il caldo torrido: “Retorica negazionista sdoganata, esserci oggi è un atto politico”
    di Youssef Taby
    Non è bastato il caldo torrido a fermare il Milano Pride. Con la partenza posticipata alle 17 per limitare gli effetti delle alte temperature, migliaia di persone stanno attraversando le vie della città per quella che, a 25 anni dalla prima edizione, è diventata una delle manifestazioni più partecipate del capoluogo lombardo. Bandiere arcobaleno, musica […] L'articolo Milano Pride, migliaia in corteo nonostante il caldo torrido: “Retorica negazionista sdoganata, esserci oggi è un atto politico” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Dopo Vattene Amore troppa pressione. Sono passata dagli attacchi di panico alla bulimia. Gli uomini deficienti mi hanno aiutato a capire che non ero io quella sbagliata”: così Mietta
    di Redazione FqMagazine
    Mietta è tornata con l’Ep “Per avere me“, che contiene l’omonimo brano, già pubblicato lo scorso gennaio, insieme a “Mille bugie”, il nuovo singolo lanciato il 5 giugno. Nella tracklist anche le versioni acustiche dei due brani, l’inedito “Eccitazione”, “Dio fa qualcosa”, brano tratto dalla colonna sonora del cartoon Disney “Il Gobbo di Notre Dame”, […] L'articolo “Dopo Vattene Amore troppa pressione. Sono passata dagli attacchi di panico alla bulimia. Gli uomini deficienti mi hanno aiutato a capire che non ero io quella sbagliata”: così Mietta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Turista brasiliana “multata” per il topless al Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli, ricorso al giudice
    di Redazione Giustizia
    Si chiude in tribunale una vicenda iniziata nell’estate del 2021 a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dove una donna di origine brasiliana è stata sanzionata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless nei pressi del Ponte del Diavolo, sul greto del fiume Natisone. La donna era stata multata con un’ammenda […] L'articolo Turista brasiliana “multata” per il topless al Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli, ricorso al giudice proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Rotterdam, un laboratorio urbanistico
    di Gennaro Serio
    Floating Office Rotterdam (For), progettato dal team multidisciplinare Powerhouse Company, è un’architettura galleggiante in legno di due piani con un grande tetto a due falde ormeggiata al porto di Rijnhaven […] The post Rotterdam, un laboratorio urbanistico first appeared on il manifesto.
  • Il bastone di Goffredo Fofi, in tempo di guerra
    di Gennaro Serio
    Cosa differenzi il Premio L’asino che vola dedicato a Goffredo Fofi tenutosi a Gubbio il 13 e 14 giugno scorso dai mille e più premi che affollano ogni angolo del […] The post Il bastone di Goffredo Fofi, in tempo di guerra first appeared on il manifesto.
  • Porto di Genova, caporalato ai cantieri: otto arrestati
    di Valeria Marzano
    Un sistema di caporalato nei cantieri della nuova diga foranea del porto di Genova. Il gip del tribunale di Savona ha emesso otto provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei […] The post Porto di Genova, caporalato ai cantieri: otto arrestati first appeared on il manifesto.
  • Senza benzina e sotto attacco la Crimea è in stato d’emergenza
    di Andrea Spinelli Barrile
    Il 15 maggio 2018 Vladimir Putin si fece riprendere alla guida di un camion mentre attraversava per primo, con tanto di occhiali da sole a goccia, il Ponte di Kerch. […] The post Senza benzina e sotto attacco la Crimea è in stato d’emergenza first appeared on il manifesto.
  • Kleber Mendonca Filho: «Fare cinema rappresenta tutti, incluso chi scrive e interpreta con una propria idea»
    di Stefano Crippa
    È interessante notare quanto Kleber Mendonca Filho sia un vero antidivo. Dall’autore di un film come L’agente Segreto, che ha ormai consacrato il regista brasiliano al grande pubblico con un’annata […] The post Kleber Mendonca Filho: «Fare cinema rappresenta tutti, incluso chi scrive e interpreta con una propria idea» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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