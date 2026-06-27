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Stranger Things 5: la colonna sonora finale arriva su vinile esclusivo

La colonna sonora ufficiale della quinta stagione di Stranger Things celebra il finale epico della serie con un viaggio nostalgico nel 1987. Un vinile color fumo blu mare da collezione, con brani iconici che accompagnano la battaglia finale a Hawkins.

Pubblicato da
REDAZIONE
27 Giugno 2026

Stranger Things 5

Netflix celebra l’epica conclusione di Stranger Things con la colonna sonora ufficiale della quinta stagione, un viaggio musicale nostalgico che riporta direttamente al 1987.

La colonna sonora della battaglia finale

La tracklist accompagna la resa dei conti a Hawkins con brani iconici che spaziano dal pop al rock, da Michael Jackson a David Bowie, fino a Iron Maiden e Pixies, creando un’atmosfera intensa e carica di memoria collettiva.

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Tracklist vinile

Lato A
1) Rockin’ Robin – Michael Jackson (2:32)
2) I Think We’re Alone Now – Tiffany (3:43)
3) Fernando – ABBA (4:15)
4) Mr. Sandman – The Chordettes (2:22)
5) Pretty In Pink – The Psychedelic Furs (3:58)
6) Heroes – David Bowie (6:10)
Lato B
1) The Trooper – Iron Maiden (4:11)
2) Here Comes Your Man – Pixies (3:22)
3) Sh-Boom – The Chords (2:24)
4) Oh Yeah – Yello (3:05)
5) Human Cannonball – Butthole Surfers (3:51)
6) Heart and Soul – Floyd Cramer (2:14)
7) Sweet Jane – Cowboy Junkies (3:41)

Conclusione

Disponibile su vinile color fumo blu mare, la colonna sonora di Stranger Things 5 di presenta come un pezzo da collezione unico, pensato per i fan che vogliono rivivere l’ultimo capitolo della serie anche attraverso la musica. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon

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