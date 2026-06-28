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Le pagelle di Sudafrica-Canada 0-1: Eustaquio decide, Jonathan David convince poco, Williams non basta eurosport.it (leggi di più)
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