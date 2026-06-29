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📰 La Rai cancella il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0 📅 lunedì 29 giugno 2026

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29 Giugno 2026

Attualità

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📰 La Rai cancella 'Gli Occhi del Musicista', lo sfogo di Enrico Ruggeri: “La trasmissione migliore dopo Blitz di Minà, nessuno farà niente” - Libero

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📰 La Rai cancella “Via dei Matti numero 0”: stop al programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni dopo cinque stagioni - La Nouvelle Vague Magazine

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📰 Chiude Via De Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, una vera chicca televisiva. La Rai ha davvero in saccoccia qualcosa di meglio? - Il Fatto Quotidiano

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📰 La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: "La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo" - Fanpage

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📰 Bollani e Cenni, ''Via dei matti cancellata, non sappiamo perchè'' - ANSA

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📰 Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni - today.it

Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni  today.it (leggi di più)

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