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La Rai cancella 'Gli Occhi del Musicista', lo sfogo di Enrico Ruggeri: “La trasmissione migliore dopo Blitz di Minà, nessuno farà niente” Libero (leggi di più)
Via dei Matti, storia e triste epilogo del programma di Rai 3 (e perché il pubblico lo amava) ELLE (leggi di più)
La Rai cancella “Via dei Matti numero 0”: stop al programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni dopo cinque stagioni La Nouvelle Vague Magazine (leggi di più)
Programmi di Bollani e Massini cancellati dalla Rai, i conduttori contro l'azienda: "Non ci hanno detto nulla" Virgilio (leggi di più)
Via dei Matti chiude tra lo stupore di Bollani e Cenni: “Non sappiamo perché”. La Rai replica e parla di un nuovo progetto Libero (leggi di più)
Scoppia la polemica in Rai: cancellato un programma amatissimo iO Donna (leggi di più)
La Rai cancella anche Massini e Carofiglio, ‘Telemeloni’ fa piazza pulita: bufera sui nuovi palinsesti Libero (leggi di più)
Via dei Matti chiude, la Rai risponde a Bollani e Cenni: "Siamo stupiti, hanno rifiutato la prima serata" Fanpage (leggi di più)
Bollani-Cenni: “Non sappiamo i motivi della chiusura di Via De’ Matti, siamo senza parole”. E la Rai prova a rattoppare: “Pensavamo a un ciclo di prime serate con loro” Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Via dei Matti chiude, e la Rai spegne un’altra luce sulla musica thewalkoffame.it (leggi di più)
Rai3. Di Majo-Natale (Cda), stop ‘Via dei matti’ nuovo duro colpo Articolo21 (leggi di più)
Bollani - Cenni e la chiusura di «Via dei Matti numero 0»: «Siamo affranti, è stato cancellato senza spiegazioni» Corriere della Sera (leggi di più)
Via dei Matti n°0 chiude, la replica di Bollani e Cenni. Eros Ramazzotti e Luca Barbarossa si schierano DiLei (leggi di più)
La Rai cancella Via dei Matti numero 0, la scelta (assurda) della terza rete che rinuncia al suo gioiello: la reazione di Stefano Bollani Libero (leggi di più)
Chiude 'Via dei Matti n.0', la reazione dei conduttori Bollani e Cenni: "Ci dispiace tantissimo" Adnkronos (leggi di più)
"Via dei Matti n.0" fuori dai palinsesti Rai. Valentina Cenni e Stefano Bollani salutano il pubblico SUD e FUTURI (leggi di più)
Chiude Via De Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni, una vera chicca televisiva. La Rai ha davvero in saccoccia qualcosa di meglio? Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: "La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo" Fanpage (leggi di più)
Bollani e Cenni, ''Via dei matti cancellata, non sappiamo perchè'' ANSA (leggi di più)
Restiamo senza musica (vera) in tv: la Rai cancella "Via dei Matti numero 0" di Bollani e Cenni today.it (leggi di più)
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