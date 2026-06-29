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📰 Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: aggiornamenti live 📅 lunedì 29 giugno 2026

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29 Giugno 2026

Attualità

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lunedì, 29 giugno 2026
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📰 📰 Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime: aggiornamenti live 📅 lunedì 29 giugno 2026 - musicletter.it

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📣 Terremoto in Venezuela oltre 900 vittime | anche tre italo-venezuelani Più di 50mila i dispersi - Zazoom Social News

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📰 Terremoto in Venezuela, aggiornato a 920 il bilancio dei morti - Ticinonline

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📰 Siciliana dispersa dopo il terremoto in Venezuela: il compagno ritrovato vivo - LiveSicilia

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📰 Terremoto in Venezuela, siciliano salva la moglie e muore sotto le macerie - LiveSicilia

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lunedì 29 giugno 2026

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