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Terremoto in Venezuela: nuova scossa nel centro del Paese | Atterrata la missione italiana: sanitari e soccorritori per garantire i primi aiuti Tgcom24 (leggi di più)
In Venezuela il bilancio si aggrava: 1.430 morti e 68.900 dispersi. Soccorritori stremati Il Sole 24 ORE (leggi di più)
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Terremoto in Venezuela, 3 italiani morti, 35 i dispersi. Tajani: «Non sappiamo cosa troveremo sotto le macerie La Sintesi (leggi di più)
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