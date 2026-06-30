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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 martedì 30 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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REDAZIONE
30 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 30 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 30 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 30 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Trump e la causa per abusi sessuali, respinto il ricorso: via libera a 5 milioni di risarcimento alla scrittrice E. Jean Carroll
    di Redazione Esteri
    La Corte Suprema Usa ha confermato la condanna di Donald Trump in sede civile, per risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice E. Jean Carroll. Quest’ultima aveva denunciato il presidente per diffamazione e abusi sessuali: il verdetto di colpevolezza era giunto nel 2023, pronunciato da una giuria di New York. Oggi i giudici della […] L'articolo Trump e la causa per abusi sessuali, respinto il ricorso: via libera a 5 milioni di risarcimento alla scrittrice E. Jean Carroll proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Triplice omicidio a Roma, il killer in fuga è dirigente di un partito del Bangladesh. Il fratello della vittima: “Voleva soldi”
    di Redazione Cronaca
    Shahadat Hossain, il bengalese ricercato per l’omicidio di tre connazionali alla periferia di Roma, è un dirigente di un importante partito di governo del Bangladesh. E proprio i suoi contatti politici potrebbero averlo aiutato a sfuggire all’arresto. Lo riferisce Repubblica, citando un post pubblicato su Facebook lo scorso 12 maggio dal 43enne ricercato: “Sono responsabile […] L'articolo Triplice omicidio a Roma, il killer in fuga è dirigente di un partito del Bangladesh. Il fratello della vittima: “Voleva soldi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scoperti i resti del “cane-orso”, il temibile predatore scomparso 16 milioni di anni fa: il ritrovamento degli archeologi in Catalogna
    di Redazione FqMagazine
    Nel cuore della Catalogna, tra i sedimenti del giacimento di Els Casots, i paleontologi hanno riportato alla luce un frammento di mondo scomparso. Si tratta di una nuova specie di carnivoro estinto vissuto circa 15,9 milioni di anni fa, battezzato Paludocyon moyasolai. Un “cane-orso” del Miocene, appartenente agli anficionidi, un gruppo di predatori ormai estinto […] L'articolo Scoperti i resti del “cane-orso”, il temibile predatore scomparso 16 milioni di anni fa: il ritrovamento degli archeologi in Catalogna proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Auto rovente? Dieci consigli per affrontare il caldo e viaggiare in sicurezza
    di F. Q.
    Le temperature roventi di questo fine giugno non mettono alla prova soltanto chi è al volante. Durante le ondate di calore anche le automobili sono sottoposte a uno stress maggiore, con possibili conseguenze su batteria, pneumatici, motore e impianto di raffreddamento. Inoltre, bastano poche ore sotto il sole perché l’abitacolo raggiunga temperature ben superiori ai […] L'articolo Auto rovente? Dieci consigli per affrontare il caldo e viaggiare in sicurezza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Temptation Island, Giovanni Grazioso torna a fare l’ambulante dopo il programma. La fidanzata diceva di lui: “Vendere brioche con il carrettino non è un lavoro”
    di Emanuele Corbo
    La popolarità che la prima puntata di “Temptation Island” gli ha dato sembra non aver spinto Giovanni Grazioso a cambiare vita. Il 31enne catanese è protagonista di alcuni video che parrebbero essere stati girati nei giorni scorsi e che lo vedono ancora intento a preparare e vendere brioche dietro il carrettino ambulante di cui si […] L'articolo Temptation Island, Giovanni Grazioso torna a fare l’ambulante dopo il programma. La fidanzata diceva di lui: “Vendere brioche con il carrettino non è un lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • La Corte Suprema conferma: Trump deve risarcire 5 milioni per aggressione sessuale a Carroll
    di IACOPO LUZI
    Nel 2023 un processo aveva ritenuto il presidente Usa responsabile di presunta aggressione sessuale nei confronti della giornalista E. Jean Carroll. La sentenza di lunedì conferma la decisione del tribunale
  • Virginia, l’auto finisce nel laghetto: catena umana per salvare la conducente
    di (Redazione La Stampa)
    A Chantilly, in Virginia, una persona è rimasta intrappolata dentro un’auto finita in un laghetto. Le immagini bodycam diffuse dai vigili del fuoco della contea di Fairfax mostrano la corsa dei soccorsi verso il veicolo parzialmente sommerso. Per raggiungere la conducente, le squadre hanno formato una catena umana nell’acqua, stabilizzando l’intervento fino al rientro a riva. La persona salvata è stata affidata alle cure sanitarie per ferite lievi dopo l’incidente.
  • Nuova forte scossa in Venezuela, i soccorsi continuano senza sosta
    di (Redazione La Stampa)
    Soccorritori costretti a sospendere temporaneamente le ricerche tra le macerie, il bilancio delle vittime sfiora quota 1.500. Corsa contro il tempo per trovare i dispersi: estratto vivo un ragazzo dopo 106 ore, recuperato anche il corpo dell'italo-venezuelano Enzo Cuomo
  • Femmenell arriva su RaiPlay, l’anima dei femminielli entra nel servizio pubblico
    di Pasquale Quaranta
    Una delle figure più antiche e sacre della cultura napoletana, spesso poco raccontata fuori dai confini della città, entra nel catalogo del servizio pubblico: Femmenell – City of Mermaids, il documentario di Andrea Fortis sui femminielli, è disponibile gratuitamente e in esclusiva su RaiPlay (clicca qui per vederlo). Già vincitore del Premio Rai Cinema a Visioni dal Mondo e premiato in festival internazionali, Femmenell convince per la misura dello sguardo: Andrea Fortis racconta l’universo dei femminielli napoletani senza appiattirlo sul folklore, restituendone riti, devozione, quartieri e memoria collettiva. Nel documentario, Ciro-Ciretta Cascina pronuncia una frase che ne illumina il senso […]
  • Germania, sparatoria in una casa famiglia: “Almeno 6 morti”. Fermati un uomo e una donna /Video
    di (Redazione La Stampa)
    Gli investigatori: «Arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nei fatti, tra cui il presunto autore degli spari». Alcuni dei feriti sono gravi

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Cisgiordania, i bambini nel mirino
    di Daniele Nalbone
    Il piccolo convoglio di auto di B’Tselem procede lentamente verso Dhahiriya, percorrendo strade secondarie per aggirare cancelli e recinzioni di colore giallo o arancione che sigillano sempre o a giorni […] The post Cisgiordania, i bambini nel mirino first appeared on il manifesto.
  • New York, il Pride come identità della città
    di Daniele Nalbone
    A New York il Pride è una festa di tutta la città, in cui, attraverso l’affermazione dei diritti di una parte della comunità, si celebra l’identità stessa di New York: […] The post New York, il Pride come identità della città first appeared on il manifesto.
  • Serendipity, strategia deliberata
    di Gennaro Serio
    Da studente a Pisa, nel 1959, presi una decisione improvvisa e triplice: diventare storico, occuparmi dei processi per stregoneria nell’Europa della prima età moderna e concentrarmi sugli atteggiamenti, le credenze […] The post Serendipity, strategia deliberata first appeared on il manifesto.
  • Ginzburg-Timpanaro, due lettere del 1971
    di Gennaro Serio
    Carlo Ginzburg, lettera a Sebastiano Timpanaro Caro Sebastiano, In un passo dei diari di Benjamin (molto belli) è riferito un dialogo tra Benjamin e Brecht svoltosi dopo il ’33; uno […] The post Ginzburg-Timpanaro, due lettere del 1971 first appeared on il manifesto.
  • Beirut contro i 14 punti. Tel Aviv resta fino al disarmo di Hezbollah
    di Jacopo Favi
    Pollice all’ingiù per Joseph Aoun e Nawaf Salam, rispettivamente presidente e primo ministro del Libano: sintetizza così quello che pensa dei due Ahmad B., un giovane che lavora in un […] The post Beirut contro i 14 punti. Tel Aviv resta fino al disarmo di Hezbollah first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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