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Mondiali 2026, Argentina – Capo Verde: pronostico, formazioni e dove vederla SNAI sportnews (leggi di più)
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Pronostici Argentina - Capo Verde: Messi pronto a interrompere il cammino degli Squali Blu Goal.com (leggi di più)
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Mondiali 2026, la piccola Capo Verde affronta la corazzata Argentina di Messi: un match Davide contro Golia che racconta tanto anche di emigrazione greenMe (leggi di più)
Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi: le news su Argentina, Colombia e non solo Sky Sport (leggi di più)
Mondiali 2026, quote BetFlag: Argentina a un passo dagli ottavi contro Capo Verde JAMMA (leggi di più)
Dove vedere Sinner-Brooksby, Argentina-Capo Verde e tutto lo sport in tv del 3 luglio La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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Argentina-Capo Verde, Albiceleste a caccia degli ottavi. Scaloni con Messi e Lautaro Il Mattino (leggi di più)
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Le partite di oggi dei sedicesimi dei Mondiali 2026: alle 20 Australia-Egitto di «nonno» Salah, a mezzanotte Argentina-Capo Verde e nella notte Colombia-Ghana Corriere della Sera (leggi di più)
Il calcio in TV oggi, venerdì 3 luglio 2026. Messi non può sbagliare: c'è Argentina-Capo Verde Libero (leggi di più)
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