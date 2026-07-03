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Sinner a Wimbledon 2026: 'Passi in avanti, ma devo ancora migliorare'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Tennis, Sinner va agli ottavi di Wimbledon Gazzetta delle Valli (leggi di più)
Sinner: "Cerco di migliorare ogni giorno. Mochizuki? Non ci siamo mai incontrati" Sportmediaset (leggi di più)
Wimbledon: Brooksby la prepara bene, Sinner smonta tutto e torna agli ottavi. Ora Mochizuki Ubitennis (leggi di più)
Jannik Sinner cresce e vola agli ottavi di finale di Wimbledon | Brooksby si arrende in tre set Zazoom Social News (leggi di più)
Wimbledon | Sinner agli ottavi Brooksby ko in tre set Zazoom Social News (leggi di più)
Sinner-Brooksby: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Tuttosport (leggi di più)
Sinner c’è: batte Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon newsmondo.it (leggi di più)
Sinner alza la voce: travolto Brooksby al terzo turno di Wimbledon, ora c’è Mochizuki Il Tennis Italiano (leggi di più)
Live Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki - Wimbledon Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/07/2026 eurosport.it (leggi di più)
Tennis, Wimbledon: Sinner batte Brooksby e vola agli ottavi Sportmediaset (leggi di più)
Wimbledon 2026, Sinner: “Altri piccoli passi in avanti. Ho avuto bisogno del pubblico” lottomatica.sport (leggi di più)
Wimbledon 2026, Sinner torna Sinner: facile vittoria con Brooksby. Agli ottavi con Mochizuki lottomatica.sport (leggi di più)
Wimbledon, avanti Sinner: battuto Brooksby in tre set Radio Sportiva (leggi di più)
Wimbledon, Sinner supera Brooksby in tre set: agli ottavi sfida il giapponese Mochizuki firstonline.info (leggi di più)
Sinner regola Brooksby in tre set: sfiderà Mochizuki negli ottavi Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Djokovic fa sul serio, superato in 4 set il test Rinderknech: agli ottavi di Wimbledon c'è Safiullin eurosport.it (leggi di più)
Sinner-Mochizuki, il quarto turno del campione in carica: quando e dove vederlo eurosport.it (leggi di più)
Sinner, la miglior partita del torneo nella giornata più calda: Jannik vola agli ottavi eurosport.it (leggi di più)
Sinner non è ancora al top ma tanto basta: piegato in tre set l'americano Brooksby, il numero 1 al mondo approda agli ottavi il Dolomiti (leggi di più)
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