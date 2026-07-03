🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
venerdì, 3 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Lollipop + Zelletta | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Sergio Cammariere | festival ABBABULA
Piazza Moretti - Sassari
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Giovanni Allevi - Festival Villa Arconati
Villa Arconati - Bollate (Milano)
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Sexto ’Nplugged 2026 – ALTIN GÜN + IL MAGO DEL GELATO
Piazza Castello - Sesto Al Reghena
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
Stefano Bollani All Stars "Tutta Vita Live" con Stefano Bollani & Enrico Rava | Monfortinjazz 2026
Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
Lug03
venerdì 03 Luglio 2026
IL VOLO - WORLD TOUR 2026-2027
Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
PULSE OF GAIA FESTIVAL | Abbonamento 4 e 5 Luglio
RCF ARENA REGGIO EMILIA - Reggio Emilia
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
PULSE OF GAIA FESTIVAL | Martin Garrix, Lost Frequencies, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa, Poison Beatz, Baby Gang
RCF ARENA REGGIO EMILIA - Reggio Emilia
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Pride Village 2026 | Special Guest DJ SET: Melanie C
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Eric Steckel // FANTASTIC NEGRITO with his band
Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Il Mago del Gelato | Festival Abbabula
Ex Cava di Tufo - Sennori
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Riccardo Cocciante
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Foo Fighters at Ernst Happel Stadion (03 Jul 26) with IDLES and Fat
Ernst Happel Stadion, Meiereistrasse 7, 1020, Vienna, Austria
Florence + The Machine at Ippodromo Snai San Siro (03 Jul 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Bryan Adams at Jardí Botànic de Cap Roig (03 Jul 26)
Jardí Botànic de Cap Roig, Camí del Rus, s/n, 17210, Calell
Jon B at Poetry Club SWG3 (06 Jul 26)
Poetry Club, SWG3, 100 Eastvale Pl, G3 8QG, Glasgow, UK
China Moses and José James at Lycabettus Theatre / Θέατρο τ
Lycabettus Theatre / Θέατρο του Λυκαβηττού, 23
Charles Lloyd at Arena Santa Giuliana (06 Jul 26)
Arena Santa Giuliana, Via Pennecchi, 7, 06100, Perugia, Italy
CANCELED: Take Me to the River at Castello Sforzesco - Estate Al Ca
Castello Sforzesco - Estate Al Castello, Piazza Castello - Cortil
Waco Brothers at The Cluny (06 Jul 26)
The Cluny, 36 Lime Street, Ouseburn, NE1 2PQ, Newcastle Upon T
Ravi Coltrane at Umbria Jazz Festival (06 Jul 26)
Umbria Jazz Festival, 06100, Perugia, Italy
Foo Fighters at Ernst Happel Stadion (07 Jul 26) with Fat Dog
Ernst Happel Stadion, Meiereistrasse 7, 1020, Vienna, Austria
The Offspring at Plateía Neroú / Πλατεία Νερού (07 Ju
Plateía Neroú / Πλατεία Νερού, Leof. Posidonos 2616
Phantogram at Warehouse SWG3 (07 Jul 26)
Warehouse, SWG3, 100 Eastvale Pl, G3 8QG, Glasgow, UK
The Roots Oddisee and Oddisee with GOOD COMPNY at Progresja Sce
Progresja Scena Letnia, Fort Wola 22, 01-258, Warsaw, Poland
IDLES at Forum Karlín (07 Jul 26) with Enola Gay
Forum Karlín, Pernerova 53, 18600, Prague, Czech Republic
Rick Astley at Tollwood Sommerfestival (07 Jul 26)
Tollwood Sommerfestival, Olympiapark Süd, 80809, Munich, Germ
Jet at BOnsai Garden (07 Jul 26)
BOnsai Garden, via Di Corticella, 40128, Bologna, Italy
Alkaline Trio at O2 Academy Leeds (07 Jul 26) with Anthony Green
O2 Academy Leeds, 55 Cookridge Street, LS2 3AW, Leeds, UK
The Maccabees at O2 City Hall (07 Jul 26) with Chartreuse
O2 City Hall, Northumberland Rd, NE1 8SF, Newcastle Upon Tyne,
Ski Mask The Slump God at Carlswerk Victoria (07 Jul 26)
Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 - 20, Gebäude 3.12, 51063,
Marillion at myticket Jahrhunderthalle (07 Jul 26)
myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt,
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
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