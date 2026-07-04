sabato 4 luglio 2026
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Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Pride Village 2026 | Special Guest DJ SET: Melanie C
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Sexto ’Nplugged 2026 – APPARAT + JOYCUT
Piazza Castello - Sesto Al Reghena
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
Gio Evan - Villafranca Festival 2026
Castello Scaligero di Villafranca - Villafranca di Verona
Lug04
sabato 04 Luglio 2026
NICCOLO' FABI | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug05
domenica 05 Luglio 2026
Cosmo @ acieloaperto
Parco Ponente Cesenatico - Cesenatico
Lug05
domenica 05 Luglio 2026
Jet | Pistoia Blues Festival
Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
Lug05
domenica 05 Luglio 2026
Sexto ’Nplugged 2026 – I CANI
Piazza Castello - Sesto Al Reghena
Lug05
domenica 05 Luglio 2026
Tony Pitony
PORTO TURISTICO - Pescara
Lug06
lunedì 06 Luglio 2026
Musical Meditation | LacMus Music Festival 2026
Santuario Della Beata Vergine Del Soccorso - Tremezzina (Como)
Lug06
lunedì 06 Luglio 2026
Edoardo Bennato - Quando sarò grande | Festival della Bellezza 2026
Piazza San Marco - Venezia
Lug06
lunedì 06 Luglio 2026
IL VOLO
Piazza Alfieri - Asti
Lug06
lunedì 06 Luglio 2026
Enrico Brignano - Bello di Mamma 2026
Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
Lug07
martedì 07 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug07
martedì 07 Luglio 2026
Jet
BOnsai - Bologna
Lug07
martedì 07 Luglio 2026
Chopin’s Complete Études | | LacMus Music Festival 2026
Villa del Balbianello - Tremezzina
Lug07
martedì 07 Luglio 2026
Arisa
Villa Arconati - Bollate (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
The Maccabees at O2 City Hall (07 Jul 26) with Chartreuse
O2 City Hall, Northumberland Rd, NE1 8SF, Newcastle Upon Tyne,
Ski Mask The Slump God at Carlswerk Victoria (07 Jul 26)
Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 - 20, Gebäude 3.12, 51063,
Marillion at myticket Jahrhunderthalle (07 Jul 26)
myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt,
Sammy Hagar at O2 Apollo Manchester (07 Jul 26) with JAYLER
O2 Apollo Manchester, Stockport Road, Ardwick Green, M12 6AP,
Free Throw at The Garage (07 Jul 26) with Saturdays At Your Place
The Garage, 490 Sauchiehall St, G2 3LW, Glasgow, UK
This Is The Kit at Clwb Ifor Bach (07 Jul 26)
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, C
Agnostic Front at Boom (07 Jul 26) with Stiff Meds Wit's End an
Boom, Canalside Community Music Space, 5 Canal Place, Armley Ro
Pet Shop Boys at Unknown venue (07 Jul 26)
Mantova, Italy
Laurie Anderson at Arena Santa Giuliana (07 Jul 26)
Arena Santa Giuliana, Via Pennecchi, 7, 06100, Perugia, Italy
Yellowman and The Upper Cut Band at The Jam House Birmingham (07 Ju
The Jam House Birmingham, B3 1QU, Birmingham, UK
Too Many Zooz at Ex Macello di Monza (07 Jul 26) with Andres Diamon
Ex Macello di Monza, via Procaccini 17, 20900, Monza, Italy
A Thousand Horses at MTC (07 Jul 26)
MTC, Zülpicher Straße 10, 50674, Cologne, Germany
Vindicta at Slaughter Club (07 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
CANCELED: Starbenders at Legend Club (09 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
ISCREAM NEVER GROUND at Legend Club (11 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Voivod at Legend Club (10 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Bandalos Chinos at Legend Club (13 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Sojourner Remina Amalekim Severoth Pyrrhon Devoid of Thou
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
Culture Wars at Legend Club (24 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
M.o.s. at Legend Club (22 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 4 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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