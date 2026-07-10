venerdì 10 luglio 2026
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Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
STRUNG OUT + Belvedere + The Corps @ ROAD TO BAY FEST
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
ABBONAMENTO ROAD TO BAY FEST - FULL PASS
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
Imma Battaglia + LA BOUM | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
PULSE OF GAIA FESTIVAL | Swedish House Mafia, Alok, Benny Benassi, Clean Bandit
RCF ARENA REGGIO EMILIA - Reggio Emilia
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Il Festival del Libro Possibile - DAY 4
Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
BEARDOC | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Vive les amateurs! – Musique au cinéma et au théâtre | LacMus Music Festival 2026
Piazza XI Febbraio - Tremezzina (Como)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
TonyPitony - Elio e le Storie Tese
Fiera del Levante - Bari
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Coez
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
A spasso nel tempo
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | MENGO MUSIC FEST
Parco Il Prato - Arezzo
Lug11
sabato 11 Luglio 2026
EMMA - LIVE TOUR 2026
Piazza Europa - La Spezia
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Davide Van De Sfroos at Villa Erba (12 Jul 26)
Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4, 22012, Cernobbio, Ital
Rosa at arena eden (12 Jul 26)
arena eden, Via Antonio Guadagnoli, 2, 52100, Arezzo, Italy
Frank Sinutre at Cotriero (12 Jul 26)
Cotriero, Loc. Pizzo (Provincia di Lecce), 73014, Gallipoli, I
Jazz Open Modena 2026
Piazza Roma, Piazza Roma, 41100, Modena, Italy
Cardinals at Largo Venue (14 Jul 26) with All You Can Hate
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Motta at Parco il Prato (14 Jul 26) with Emma Nolde
Parco il Prato, Arezzo, Italy
Dee Dee Bridgewater at Giardino Scotto (14 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
Tony Hadley at Piazza Del Mercato (14 Jul 26)
Piazza Del Mercato, Piazza del Mercato, 30100, Marghera, Italy
Marco Masini at Castello Scaligero (14 Jul 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
Diana Krall at Anfiteatro del Vittoriale (16 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Mammal Hands at Piazza Rome - Jazz Open Modena (16 Jul 26)
Piazza Rome - Jazz Open Modena, Modena, Italy
Ministri at Eur Social Park (16 Jul 26) with Bobby Joe Long's Frien
Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy
Ernia at Belvedere Di San Leucio (16 Jul 26)
Belvedere Di San Leucio, Via S.Leucio, 81100, Caserta, Italy
Francesco Gabbani at Piazza Europa (16 Jul 26)
Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy
Marco Masini at Arena Fiera (16 Jul 26)
Arena Fiera, Via Lunga, 24121, Bergamo, Italy
Punk Rock Raduno 2026
Spazio Giovani Edonè, 17 Via Agostino Gemelli, 24124, Bergamo\
Alex Britti at Castello Sforzesco (17 Jul 26)
Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
Angelina Mango at Teatro Romano (17 Jul 26)
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129, Verona, Italy
Dutch Nazari Selton DJ Gruff Rosita Brucoli Ceri Wax Sava
Bosco Selvatico, 26 Strada Comunale Pozzo La Grave, 70017, Puti
Modà at Villa Bellini (17 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
venerdì, 10 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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