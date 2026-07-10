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Mondiali, highlights di Francia-Marocco (LA2 Sport Live 09.07.2026, 22h00) RSI (leggi di più)
Wimbledon, il match point sprecato da Gauff (LA2 Sport Live 09.07.2026, 14h35) RSI (leggi di più)
Mondiali, la Svizzera vola ai quarti contro l'Argentina: termina il sogno della Colombia Diretta (leggi di più)
Svizzera-Colombia, proteste ai Mondiali: elvetici chiedono due rigori e un rosso S&H Magazine (leggi di più)
Stasera niente partite dei Mondiali sulla RAI: quando riprendono e chi vedere nei prossimi giorni OA Sport (leggi di più)
Svizzera 0-0 Colombia in diretta: le rappresentanti europee lanciano un attacco implacabile. Vietnam.vn (leggi di più)
Mondiali 2026. La Svizzera batte la Colombia ai rigori, nei quarti sfiderà l'Argentina RaiNews (leggi di più)
Mondiali, Svizzera-Colombia 0-0 – Diretta Cremaoggi (leggi di più)
Mondiali: Tiro decisivo di Vargas, due gli errori dei Cafeteros. Gli elvetici ai quarti dopo 72 anni ANSA (leggi di più)
Mondiali, la serie di rigori di Svizzera-Colombia (LA2 Sport Live 07.07.2026, 22h00) RSI (leggi di più)
Mondiali, highlights di Svizzera-Colombia (LA2 Sport Live 08.07.2026, 22h00) RSI (leggi di più)
Mondiali, highlights di Svizzera-Colombia (LA2 Sport Live 07.07.2026, 22h00) RSI (leggi di più)
Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali Sky Sport (leggi di più)
Rigori magnifici, la Svizzera si prende i quarti di finale Ticinonline (leggi di più)
Diretta | Svizzera Colombia (risultato 0-0, 4-3 dcr): elvetici ai quarti di finale! (Mondiali 2026, 7 luglio) IlSussidiario.net (leggi di più)
Mondiali LIVE: Manzambi ko, virus per i norvegesi, l'Argentina va ai quarti e trova la Svizzera Diretta (leggi di più)
IN DIRETTA Svizzera-Colombia: la Svizzera controlla il possesso palla, la Colombia è più pericolosa, ancora nessun gol. Vietnam.vn (leggi di più)
Mondiali, oggi Svizzera-Colombia – Diretta Mantovauno.it (leggi di più)
Mondiali, oggi Svizzera-Colombia – Diretta La Tiburtina (leggi di più)
Mondiali: Granit Xhaka più che mai capitano e leader della Svizzera Diretta (leggi di più)
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