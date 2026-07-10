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🔴🎾🟡 Tennis, finale Wimbledon 2026: Sinner batte Djokovic e va in finale con Zverev 📅 venerdì 10 luglio 2026

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10 Luglio 2026

Jannik Sinner (press photo)

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📰 Wimbledon, la finale è Sinner-Zverev: quando si gioca e dove vederla in tv - firstonline.info

Wimbledon, la finale è Sinner-Zverev: quando si gioca e dove vederla in tv  firstonline.info (leggi di più)

📰 Zverev vola in finale: prima volta a Wimbledon e ritorna al numero 2 del mondo - Latina Oggi

Zverev vola in finale: prima volta a Wimbledon e ritorna al numero 2 del mondo  Latina Oggi (leggi di più)

🏋️ Alexander Zverev in finale a Wimbledon: “Resto concentrato e affamato, voglio continuare a vincere. Sinner a suo agio sull’erba…” - OA Sport

Alexander Zverev in finale a Wimbledon: “Resto concentrato e affamato, voglio continuare a vincere. Sinner a suo agio sull’erba…”  OA Sport (leggi di più)

📰 Wimbledon, in corso semifinale Sinner-Djokovic: primi 2 set a Jannik - Sky TG24

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📡📺🏋️ LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break da difendere nel secondo set - OA Sport

LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break da difendere nel secondo set  OA Sport (leggi di più)

📰 Zverev è il primo finalista di Wimbledon, in 3 set mette fine alla favola della wild card Fery. In campo Sinner e Djokovic - Italpress

Zverev è il primo finalista di Wimbledon, in 3 set mette fine alla favola della wild card Fery. In campo Sinner e Djokovic  Italpress (leggi di più)

📡📺 Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon in diretta: 6-4 | Jannik vince il primo set, chi vince trova Zverev in finale - Corriere della Sera

Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon in diretta: 6-4 | Jannik vince il primo set, chi vince trova Zverev in finale  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Djokovic o Sinner? Zverev scherza sul suo possibile avversario in finale a Wimbledon: "Spero sia un Junior" - Punto de Break

Djokovic o Sinner? Zverev scherza sul suo possibile avversario in finale a Wimbledon: "Spero sia un Junior"  Punto de Break (leggi di più)

📰 Zverev supera Alcaraz nel ranking ATP, cambiano gli scenari per Sinner: ora in tabellone rischia - Fanpage

Zverev supera Alcaraz nel ranking ATP, cambiano gli scenari per Sinner: ora in tabellone rischia  Fanpage (leggi di più)

🏋️ Alexander Zverev spazza via la rivelazione Fery e si candida di prepotenza al titolo di Wimbledon - OA Sport

Alexander Zverev spazza via la rivelazione Fery e si candida di prepotenza al titolo di Wimbledon  OA Sport (leggi di più)

📰 Wimbledon 2026, Zverev in finale per la prima volta: Fery battuto in tre set - lapresse.it

Wimbledon 2026, Zverev in finale per la prima volta: Fery battuto in tre set  lapresse.it (leggi di più)

🏋️🎾 Tennis, Wimbledon: Zverev spazza via Fery e vola in finale - Sportmediaset

Tennis, Wimbledon: Zverev spazza via Fery e vola in finale  Sportmediaset (leggi di più)

🏋️ Zverev sorpassa Alcaraz: ora è 2°. Così Sinner e Carlos potrebbero ritrovarsi in semifinale agli Us Open - La Gazzetta dello Sport

Zverev sorpassa Alcaraz: ora è 2°. Così Sinner e Carlos potrebbero ritrovarsi in semifinale agli Us Open  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

🏋️ Zverev in finale a Wimbledon 2026: Fery battuto in tre set - Sky Sport

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🏋️ Zverev ha cambiato status: batte Fery ed è il primo finalista di Wimbledon - eurosport.it

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📰 Zverev batte Fery in tre set e vola in finale a Wimbledon. Adesso attende uno tra Sinner o Djokovic - Il Messaggero

Zverev batte Fery in tre set e vola in finale a Wimbledon. Adesso attende uno tra Sinner o Djokovic  Il Messaggero (leggi di più)

🏋️🎬 Zverev in finale a Wimbledon: il film della vittoria su Fery - Sportmediaset

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🏋️ Sinner-Djokovic e Zverev-Fery: il programma su Sky - Sky Sport

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📡🔴🏋️ Sinner Djokovic a Wimbledon 2026, dove vedere in tv e streaming - Sky Sport

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📰 Quando si gioca la finale di Wimbledon 2026, data e orario dell'incontro: si vedrà in TV gratis - Fanpage

Quando si gioca la finale di Wimbledon 2026, data e orario dell'incontro: si vedrà in TV gratis  Fanpage (leggi di più)

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