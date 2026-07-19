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Spagna-Argentina, oggi la finalissima dei Mondiali 2026. Probabili formazioni e orario tv Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Benitez: "Così la Spagna può battere l'Argentina: Rodri, Pedri e...:" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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Spagna, il cibo vietato prima della finale con l'Argentina ai Mondiali 2026 Corriere dello Sport (leggi di più)
Mondiali 2026, stasera la finale: l'Italia sui social tifa Argentina, l'analisi Spin Factor Adnkronos (leggi di più)
Formazioni Spagna-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
Spagna-Argentina, orario e dove vederla in chiaro (Rai o Dazn) e in 4k la finale dei Mondiali: l'ultimo ballo di Messi (che Yamal vuole... Il Messaggero (leggi di più)
Quanto guadagna chi vince il Mondiale? Ecco il montepremi da record in palio per Spagna e Argentina Il Messaggero (leggi di più)
Mondiali 2026, Spagna-Argentina si contendono la Coppa: orario, probabili formazioni e dove vederla lapresse.it (leggi di più)
Il Toro tifa Argentina: Simeone in prima linea contro la Spagna Toro News (leggi di più)
Finale Spagna-Argentina ai Mondiali: il retroscena sui calciatori che non conoscevi Virgilio Sapere (leggi di più)
Messi contro la Spagna: l'ultima sfida per diventare il GOAT Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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MONDIALI 2026 | Spagna e Argentina, il mondo in novanta minuti: la nuova Roja sfida l’eterna Albiceleste Mondoreale (leggi di più)
Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali Argentina-Spagna? Nazionalità e partite dirette sin qui OA Sport (leggi di più)
Spagna-Argentina, profezie e scaramanzie: Milei e la superstizione (che dura da 30 anni), Re Felipe VI e quella statistica che non... Il Messaggero (leggi di più)
Banderazo Argentina, i tifosi invadono Times Square in vista della finale. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Spagna-Argentina, le probabili formazioni: chi in coppia con Messi? La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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