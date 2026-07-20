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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi lunedì 20 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
20 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 20 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 20 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Confrontarsi con le altre: l’arte italiana alla Biennale
    di Angela Maderna
    “Con te con tutto” è il progetto espositivo incentrato sull’opera di Chiara Camoni, curato da Cecilia Canziani scelto per rappresentare l’Italia a Venezia. Aperto fino al 22 novembre, è fatto di presenze femminili e di ritorno alla materia
  • L’anima blues di Atlanta, i diavoli di Cat Power
    di Giovanna Taverni
    Chan Marshall (questo il suo vero nome) è nata nella stessa terra di Blind Willie McTell. Non è dato sapere se sia cresciuta ascoltando le sue canzoni. Di certo con la sua voce non ha fatto altro che tirare fuori i suoi demoni, cantando. Alla ricerca di un angolo di paradiso in terra, un posto dove stare bene, e dove sia possibile acquietare i fantasmi.
  • Meloni assolve Roggero: «Sotto pressione, sicuri fosse capace di intendere?»
    di Stefano Iannaccone
    La premier parla al Corriere della Sera e prende le difese del gioielliere: «Era sotto stress e in pericolo». E contesta la proporzionalità della pena. Salvini torna al carcere di Bollate e rilancia la petizione per la grazia
  • Strage via D’Amelio, Mattarella: «Cancro mafioso, sconfitto disegno eversivo»
    di Redazione
    Il Presidente della Repubblica ha ricordato  il 34esimo anniversario dell’attentato in cui fu ucciso Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Conte: «Lotta alla mafia priorità»
  • I fratelli Tate sono stati arrestati in Florida: nuove accuse di stupro nel Regno Unito
    di Redazione
    I due influencer, noti per i loro contenuti estremisti e misogini, sono stati fermati dopo che le autorità giudiziarie britanniche hanno chiesto l’estradizione per ulteriori imputazioni di violenza sessuale e traffico di esseri umani


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Mondiali, le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina: ora in corso la cerimonia di chiusura | La diretta
    di Domenico Cannizzaro
    L'articolo Mondiali, le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina: ora in corso la cerimonia di chiusura | La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La giornata di Vingegaard: dal controllo alle 2 di notte al ritiro dal Tour. Il dubbio sulla correlazione tra sonno perso e caduta
    di Leonardo Coen
    Alle due di notte, quando a Miami stanno premiando i calciatori inglesi per la vittoria sulla Francia, il corridore danese Jonas Vingegaard, secondo in classifica al Tour de France, viene svegliato per un controllo antidoping a sorpresa. Tre ore dopo, tocca a Tadej Pogacar. Jonas lo racconterà alla partenza della quindicesima tappa, dalla cittadina di […] L'articolo La giornata di Vingegaard: dal controllo alle 2 di notte al ritiro dal Tour. Il dubbio sulla correlazione tra sonno perso e caduta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bologna, muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro: il video
    di Redazione Cronaca
    Prima una colluttazione, poi l’immobilizzazione a terra. Le braccia dietro. Sul corpo, sulla schiena, due agenti di polizia che tentano di fermarlo. Una terza persona, forse un residente, a petto nudo e con la sigaretta che pende dalla bocca, che tiene le caviglie: una scena quest’ultima che vira al grottesco una situazione che si rivelerà […] L'articolo Bologna, muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Sinner può viaggiare con il suo jet privato, io invece prendo ancora Ryanair e sto seduta in mezzo alla gente”: parla Brignone
    di Redazione Sport
    Una Federica Brignone a 360 gradi che parla dei dubbi sulla prossima stagione, dopo i grandi risultati ai Giochi di Milano–Cortina, il recupero dall’infortunio, i ricordi dei trionfi olimpici, il futuro ma anche Jannik Sinner e le differenze tra il tennis e lo sci. La bi-campionessa olimpica a Milano-Cortina si è raccontata al Corriere della […] L'articolo “Sinner può viaggiare con il suo jet privato, io invece prendo ancora Ryanair e sto seduta in mezzo alla gente”: parla Brignone proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale
    di Redazione Cronaca
    Nuovo incidente in una piscina, questa volta in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Una fuga di cloro ha intossicato otto bagnanti tra cui un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Tra gli intossicati, tutti trasferiti in codice giallo in altri ospedali, anche altri quattro bambini […] L'articolo Fuga di cloro in una piscina vicino Roma, 8 intossicati: un bimbo di 5 anni in codice rosso in ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Susan Daitch, la trama? È andata a farsi una passeggiata
    di Gennaro Serio
    Nell’estate del 1993, «The Review of Contemporary Fiction» dedicò il suo Younger Writers Issue a tre autori allora emergenti: David Foster Wallace, William T. Vollmann e Susan Daitch. Se a […] The post Susan Daitch, la trama? È andata a farsi una passeggiata first appeared on il manifesto.
  • L’Unità, il Pd verso l’affitto della testata da Romeo
    di Andrea Carugati
    Il Pd è sempre più vicino a l’Unità. La trattativa con l’attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi avanti e ora è arrivata vicina al traguardo. L’ipotesi sul tavolo […] The post L’Unità, il Pd verso l’affitto della testata da Romeo first appeared on il manifesto.
  • Edward Said e Sigmund Freud, due gemme saggistiche dello stile tardo
    di Gennaro Serio
    Coniata da Adorno in un saggio su Beethoven del 1937, la nozione di «stile tardo» (Spätstil) è stata usata per le ultime creazioni di autori classici ma soprattutto per l’inquietudine […] The post Edward Said e Sigmund Freud, due gemme saggistiche dello stile tardo first appeared on il manifesto.
  • Tra Wittgenstein e Engelmann, un’amicizia nel segno dell’architettura
    di Gennaro Serio
    È stata una strana amicizia quella che ha legato Wittgenstein e l’architetto Paul Engelmann durante gli anni della loro formazione spirituale. Strana perché nata sotto il segno dell’architettura – si […] The post Tra Wittgenstein e Engelmann, un’amicizia nel segno dell’architettura first appeared on il manifesto.
  • La stampa italiana alle grandi manovre. Verso destra
    di Aurora Mocci
    Era il 1921 quando Marc Bloch, reduce dalle trincee, pubblicò le sue Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra. Vi descrisse l’effetto della censura militare che, gettando discredito […] The post La stampa italiana alle grandi manovre. Verso destra first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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