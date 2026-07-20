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Mondiali: Spagna - Argentina 1-0 ai supplementari DIRETTA e FOTO ANSA (leggi di più)
Mondiali 2026, in corso la finale: Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari. LIVE Sky TG24 (leggi di più)
Quote Spagna - Argentina | Scommesse vincente Finale Mondiale 2026 Sisal (leggi di più)
Lautaro dal gol in semifinale alla panchina: ma perché Scaloni non lo ha fatto entrare? La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Mondiali 2026, le foto della finale Spagna-Argentina in diretta LIVE Sky Sport (leggi di più)
Mondiali, tutti i vip presenti per la finale Spagna-Argentina Sky Sport (leggi di più)
Espulso Fernandez, ma il match non si sblocca RSI (leggi di più)
LIVE Spagna-Argentina 0-0: assedio della Roja, che però non sfonda. Espulso Enzo Fernandez nel recupero La Gazzetta dello SportSpagna-Argentina, risultato finale dei Mondiali L'Unione Sarda.itSpagna–Argentina, è il giorno della finale del Mondiale: si va ai supplementari Corriere del TicinoSpagna-Argentina LIVE, è la finale dei Mondiali Sky SportLa diretta di Spagna-Argentina: 1-0. Rete di Ferran Torres su assist di Nico Williams. Albiceleste in 10 ... (leggi di più)
Spagna-Argentina, moviola LIVE: tutti gli episodi arbitrali in diretta eurosport.it (leggi di più)
Quanto è durato l'Half Time Show della finale Spagna-Argentina? Intervallo infinito: show di 27 minuti e 20 secondi eurosport.it (leggi di più)
Quanto è durato l’intervallo della finale Argentina-Spagna ai Mondiali? Minuti e secondi precisi OA Sport (leggi di più)
Trump alla finale dei Mondiali Spagna - Argentina, l'attacco dell'Us Soccer e il saluto con Pedro Sanchez Virgilio (leggi di più)
Spagna-Argentina, quanto costano i biglietti per la finale dei Mondiali: i posti migliori fino a 200 mila euro. Il tariffario Il Messaggero (leggi di più)
Finale Mondiali 2026 Spagna-Argentina: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni teamworld.it (leggi di più)
Mondiali, a New York si gioca la finale Spagna-Argentina: ancora 0-0 al 40' - in aggiornamento Gazzetta di Parma (leggi di più)
Tom Cruise alla cerimonia di apertura: un torneo che ha unito il mondo, "questa è grandezza" RaiNews (leggi di più)
Mondiali: Spagna - Argentina 0-0 DIRETTA e FOTO ANSA (leggi di più)
Spagna-Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: risultato e aggiornamenti della partita di domenica 19 luglio LIVE olympics.com (leggi di più)
Spagna-Argentina, cosa succede in caso di pareggio in finale: il regolamento per supplementari e rigori Fanpage (leggi di più)
Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali show con l'ombra di Trump TGLA7 (leggi di più)
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