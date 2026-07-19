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Nel 2015 Mario Roggero subì una "violenza inaudita": il naso rotto sei anni prima degli spari today.it (leggi di più)
Mario Roggero e il caso del 2005 col fidanzato della figlia, la precisazione: "Falsità, fu istinto paterno" Virgilio (leggi di più)
Mario Roggero, il nodo dei risarcimenti: «Non ha versato nulla, pignoreremo le proprietà. Dove sono i soldi della raccolta fondi?» Leggo.it (leggi di più)
Salvini su Roggero: "Non è pericoloso. Rispetto la sentenza ma serve umanità: penso ai domiciliari" il Giornale (leggi di più)
La famiglia di Mario Roggero sul caso del 2005: "Nessuna spedizione punitiva, solo istinto di protezione paterna" MilanoToday (leggi di più)
Giurista e psicologa. La sentenza Roggero secondo Meloni: "Pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura" HuffPost Italia (leggi di più)
La moglie di Mario Roggero: «Chiedo a Mattarella un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto» Corriere Torino (leggi di più)
Mario Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Mario Roggero, a quanto ammonta il risarcimento ai rapinatori? Come si calcola e quando verrà pagato. Le parti civili: «Pronti a pignorare» Il Messaggero (leggi di più)
TREVISO | SENTENZA ROGGERO, DEMMA: «CONDANNA GIUSTA PER LA LEGGE ATTUALE, LA CAMBINO» ANTENNA TRE (leggi di più)
Caso Roggero, parenti rapinatori: 'Nessun risarcimento, pignoriamo' Sky TG24 (leggi di più)
Nessun risarcimento da Mario Roggero, parti civili pronte a pignorare: "Ha alcune proprietà" Tgcom24 (leggi di più)
Roggero - Perché la nuova norma “salva difesa” non lo riguarda Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Il procuratore capo di Asti sul caso Roggero: «Quel giorno non fu difesa, ma reazione violenta. Chi spara non è più lo stesso» Corriere Torino (leggi di più)
Il precedente processo di Roggero nel 2005 richiamato nelle sentenze: minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. Lo stress per l'unica (terribile) rapina del 2015 Corriere TorinoRoggero e la pistola nel 2005: il precedente che ha pesato in sentenza Il Fatto QuotidianoSecondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: "Vorrei poterlo candidare" RaiNewsRoggero, il precedente nel 2005: minacciò il fidanzato della figlia &nbs... (leggi di più)
La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero Il Post (leggi di più)
Come si stabilisce il risarcimento in un caso come quello del gioielliere Roggero. E che cosa cambia con la nuova legge Corriere Roma (leggi di più)
La legittima difesa riscritta nel 2019, i veri poteri del Colle: cosa non si sa del caso Roggero Avvenire (leggi di più)
Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza RaiNews (leggi di più)
Caso Roggero, ecco perché quella non potrà mai essere legittima difesa il Dolomiti (leggi di più)
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