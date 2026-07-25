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ILMETEO.IT * «CALDO AFRICANO IN ARRIVO, DA MERCOLEDÌ 29 SI TORNA NELLA CANICOLA E DURERÀ PARECCHIO agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Meteo - Agosto inizierà con una nuova potente rimonta dell'anticiclone africano. Ecco le novità 3BMeteo (leggi di più)
Caldo record, ancora tregua ma non dura: incubo quarta ondata, ecco da quando Adnkronos (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «METEO, VERSO LA QUARTA ONDATA DI CALDO AFRICANO: RIBALTONE A 40 GRADI DOPO IL FRESCO NEL WEEKEND agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Meteo weekend, temporali e grandine in arrivo: le regioni colpite dal maltempo. Poi torna il caldo africano firstonline.info (leggi di più)
Meteo, verso la quarta ondata di caldo africano: ribaltone a 40 gradi dopo il fresco nel weekend RaiNewsCaldo africano, arriva la quarta ondata la prossima settimana IdealistaCaldo africano in arrivo, possibili punte fino a 39 gradi a Trento L'AdigeMeteo, torna il caldo africano: quando arriva la quarta ondata di calore e quanto dura TGLA7MeteoGiuliacci: "Torna il caldo africano". Quando salgono le temperature Il TempoIn arrivo la quarta ... (leggi di più)
Caldo africano su Palermo, picchi di quasi 40 gradi e notti tropicali: ecco quando passerà, le previsioni meteo PalermoToday (leggi di più)
Meteo, breve tregua prima della quarta ondata di caldo africano ad agosto Calabria Diretta News (leggi di più)
CALDO AFRICANO sempre meno eccezionale: si è chiusa una delle più intense ONDATE DI CALORE della storia meteorologica siciliana Centro Meteorologico Siciliano (leggi di più)
Quarta ondata di caldo in Puglia: dove andare in base al vento (e dove evitare) laterradipuglia.it (leggi di più)
L'ADIGE.IT * «CALDO AFRICANO IN ARRIVO, POSSIBILI PUNTE FINO A 39 GRADI A TRENTO agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Meteo, nel weekend arrivano temporali e temperature in calo: poi tornerà il caldo africano IlDispaccio (leggi di più)
Meteo, Giuliacci annuncia la "tregua" ma poi scatta il caldo africano: la data Il Tempo (leggi di più)
Torna il caldo africano? Le previsioni meteo di Giuliacci per la prossima settimana Scuolainforma (leggi di più)
Meteo in Toscana: temporali sparsi nel weekend e più fresco. Da metà settimana torna il caldo africano Firenze Post (leggi di più)
Domenica di temporali (anche forti) in Toscana. Ma la tregua dal caldo sarà breve: incubo agosto La Nazione (leggi di più)
Quarta ondata di caldo africano, la data da segnare sul calendario: cosa accadrà in Sicilia LiveSicilia (leggi di più)
Meteo, dal 27-28 luglio caldo in intensificazione: la tendenza Meteo.it (leggi di più)
Meteo in Liguria, weekend tra sole e possibili temporali: da metà settimana torna il caldo africano Telenord (leggi di più)
Meteo Centro - Tornano i temporali domenica, localmente forti. 3BMeteo (leggi di più)
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