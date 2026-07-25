🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
sabato, 25 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Francesca Foscarini · Profondo Rosa
Fortezza Firmafede - Sarzana
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Alexia + Party Anni '90 | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Mattia Cason · Aquilee
Fortezza Firmafede - Sarzana
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Frah Quintale - Summer Tour '26 + TUTTI FENOMENI | Locus Festival 2026
Fiera del Levante - Bari
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Noa
Castello Sforzesco - Milano
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
SHANDON | QUARTOLATO FESTIVAL
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Marco Castello - ROCKBEACH FESTIVAL
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
PATRICK WATSON
Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Capo Plaza - Summer Tour
Piazzale Roma - Riccione
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Subsonica - Terre Rare 96 - 26
Piazza Cavour - Ancona
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Daniele Silvestri | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Salmo
Ippodromo di Arzachena - Arzachena
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Charlie Puth - Whatever's Clever! World | Lake Sound Park
Villa Erba - Cernobbio (Como)
Lug25
sabato 25 Luglio 2026
Jacopo Jenna · Manifestus
Fortezza Firmafede - Sarzana
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sabato 25 Luglio 2026
Tommaso Paradiso - Estate 2026 | Alguer Summer Festival
Anfiteatro Ivan Graziani - Alghero
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (26 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Sick Tamburo at La Genzianella (26 Jul 26)
La Genzianella, Piazzale Della Puppa, 33081, Aviano, Italy
Pordenone Blues & C. Festival 2026
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
WhoMadeWho at Phi Beach (27 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
Massimo Ranieri at La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III (
La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III, Lungomare Vittori
Tom Jones at Piazza Napoleone (28 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Dropkick Murphys and Agnostic Front at Piazza Liberta' (28 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 33082, Azzano Decimo, Italy
Angelina Mango at Arena Beniamino Gigli (28 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
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