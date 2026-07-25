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🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi sabato 25 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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25 Luglio 2026

Concerti e Festival

sabato 25 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Francesca Foscarini · Profondo Rosa
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Alexia + Party Anni '90 | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Mattia Cason · Aquilee
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Frah Quintale - Summer Tour '26 + TUTTI FENOMENI | Locus Festival 2026
    Fiera del Levante - Bari
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Noa
    Castello Sforzesco - Milano
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    SHANDON | QUARTOLATO FESTIVAL
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Marco Castello - ROCKBEACH FESTIVAL
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    PATRICK WATSON
    Circolo Magnolia - Segrate (Milano)
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Capo Plaza - Summer Tour
    Piazzale Roma - Riccione
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26
    Piazza Cavour - Ancona
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Daniele Silvestri | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
    Teatro Romano di Verona - Verona
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Salmo
    Ippodromo di Arzachena - Arzachena
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Charlie Puth - Whatever's Clever! World | Lake Sound Park
    Villa Erba - Cernobbio (Como)
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Jacopo Jenna · Manifestus
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug25
    sabato 25 Luglio 2026
    Tommaso Paradiso - Estate 2026 | Alguer Summer Festival
    Anfiteatro Ivan Graziani - Alghero
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
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Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (26 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Jul
26
Sick Tamburo at La Genzianella (26 Jul 26)
La Genzianella, Piazzale Della Puppa, 33081, Aviano, Italy
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Jul
26
Pordenone Blues & C. Festival 2026
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
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Jul
27
WhoMadeWho at Phi Beach (27 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Jul
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Massimo Ranieri at La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III (
La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III, Lungomare Vittori
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Jul
28
Tom Jones at Piazza Napoleone (28 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
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Jul
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Dropkick Murphys and Agnostic Front at Piazza Liberta' (28 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 33082, Azzano Decimo, Italy
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Jul
28
Angelina Mango at Arena Beniamino Gigli (28 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
29
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
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Jul
29
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
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Jul
29
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
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Jul
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Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
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Jul
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Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Jul
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Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
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Jul
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TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Jul
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Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
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Jul
30
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
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Jul
30
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
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Jul
31
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
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Jul
31
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 25 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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25 Luglio 2026

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