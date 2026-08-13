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Francesco Gabbani interrompe per un malore il concerto di Letojanni Spettakolo! (leggi di più)
Francesco Gabbani, malore durante il concerto: interrompe lo show dopo cinque canzoni Radio Sintony (leggi di più)
Malore per Gabbani mentre canta, concerto interrotto a Letojanni Il Mattino di Padova (leggi di più)
Francesco Gabbani si sente male sul palco, concerto interrotto in Sicilia Gazzetta H24 (leggi di più)
Malore per Francesco Gabbani a Letojanni, interrotto il concerto: come sta il cantante Il Mattino (leggi di più)
Malore per Francesco Gabbani durante concerto a Letojanni, spettacolo interrotto dopo 5 canzoni. "Ora accertamenti" Virgilio (leggi di più)
Paura per Francesco Gabbani a Letojanni: malore dopo pochi brani, concerto interrotto e cantante affidato ai medici Giornale La Voce (leggi di più)
Paura per Francesco Gabbani, malore durante il concerto a Letojanni: l'arrivo dei soccorritori e le condizioni del cantante Secolo d'Italia (leggi di più)
Malore sul palco per Francesco Gabbani: stop al concerto in Sicilia La voce del Trentino (leggi di più)
Malore per Francesco Gabbani, concerto interrotto a Letojanni Vicenzareport (leggi di più)
Francesco Gabbani, malore sul palco a Letojanni: artista costretto ad interrompere il concerto Radio Taormina (leggi di più)
Francesco Gabbani, paura durante il concerto: malore e soccorsi sul posto. Come sta il cantante Libero (leggi di più)
Francesco Gabbani lascia il palco per un malore durante il concerto in Sicilia: le sue condizioni Radio RDS (leggi di più)
Francesco Gabbani costretto a fermare il concerto a Letojanni per un malore Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)
Malore al concerto, paura per Francesco Gabbani toscanamedianews.it (leggi di più)
Francesco Gabbani ha un malore sul palco e interrompe il concerto in Sicilia Fanpage (leggi di più)
Francesco Gabbani, malore durante il concerto a Letojanni: show interrotto dopo cinque brani Messina in diretta (leggi di più)
Malore per Francesco Gabbani durante il concerto a Letojanni: fermato lo show Giornale di Sicilia (leggi di più)
Malore sul palco per Francesco Gabbani a Letojanni, concerto interrotto La Stampa (leggi di più)
Gabbani, malore sul palco a Letojanni: concerto interrotto la Repubblica (leggi di più)
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