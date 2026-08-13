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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi giovedì 13 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

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In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 13 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Zero riunioni e misure spot: siccità part-time con Salvini
    di Stefano Iannaccone
    Il vicepremier leghista ha convocato solo una volta la cabina di regia contro la scarsità idrica. E la struttura commissariale è affidata in regime di proroga a Ciciliano, già oberato di impegni, tra Protezione civile e Caivano
  • Il femminismo come ricerca di ascolto: ciò che Sibilla Aleramo già sapeva
    di Arianna Colzi
    La scrittrice marchigiana, nata il 14 agosto 1876, ha scritto per conoscersi, incarnando l’espressione “il personale è politico”. Il suo Una donna può essere considerato uno dei primi romanzi femministi italiani: ha fotografato la condizione femminile nell’Italia di inizio Novecento, con uno sguardo sempre attento al mondo proletario
  • L’abbandono è il vero nemico: il paradosso ecologico del Delta del Po
    di Francesca Ciancio
    Nel delta veneto, le valli da pesca sono ambienti di transizione nati dall'ingegneria del Rinascimento. Oggi siccità, granchio blu, costi di gestione e ricambio generazionale minacciano un patrimonio unico. Ma la soluzione non è la museificazione: senza uomo, l'ecosistema muore
  • Molto più che complici: la sfida dell’antifascismo per battere la destra
    di Michela Ponzani
    Antonio Tajani è il primo esponente di un governo di destra a salire sulle colline di sangue di Sant’Anna di Stazzema. Ha parlato di complicità e non di responsabilità, forse per togliere dalle spalle di molti italiani il peso delle colpe e dei crimini commessi
  • Il vannaccismo e la crisi globale della democrazia
    di Giorgia Serughetti
    Il contesto in cui nasce e cresce è quello di un'erosione sempre più grave degli assetti democratici nel cosiddetto Occidente, con processi di «autocratizzazione» in corso in molti paesi. Futuro Nazionale, con la sua spudorata difesa di dottrine antiegualitarie, è più il sintomo che la causa di una grave crisi della cultura e delle istituzioni democratiche. Ciò non lo rende, tuttavia, meno pericoloso


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Mishima, stanze modeste per l’esercizio solitario di scrittura e golpe
    di Arianna Di Genova
    «All work and no play makes Jack a dull boy» batte senza requie Jack Nicholson sulla macchina da scrivere in quell’eremo che è l’Overlook Hotel, dove con moglie e figlio […] The post Mishima, stanze modeste per l’esercizio solitario di scrittura e golpe first appeared on il manifesto.
  • Una piscina per donne non restringe lo spazio di libertà: lo allarga
    di Valeria Marzano
    In queste settimane sul nulla si è costruita una notizia. Molti e molte si sono indignati contro piscine che hanno proposto fasce orarie per sole donne, realtà diffuse anche in […] The post Una piscina per donne non restringe lo spazio di libertà: lo allarga first appeared on il manifesto.
  • Corpo a corpo con il mondo, questioni di classe e di genere
    di Stefano Crippa
    Quando Herbert J. Biberman viene arrestato è il 1950, era stato uno dei primi con gli Hollywood Ten a essere messo sotto inchiesta per attività anti americane, e alla domanda […] The post Corpo a corpo con il mondo, questioni di classe e di genere first appeared on il manifesto.
  • Le piscine come il velo: una forma di ghettizzazione
    di Giulia Filpi
    In nome della tolleranza si accetta la ghettizzazione delle donne. A cominciare dall’istituzione di ore destinate alle donne in piscina. Naturalmente questi sono segnali, non i primi, ma proprio per […] The post Le piscine come il velo: una forma di ghettizzazione first appeared on il manifesto.
  • La Danimarca blinda i confini
    di Giulia Filpi
    La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, «in ultima istanza», anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. E intanto lavora agli hub […] The post La Danimarca blinda i confini first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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