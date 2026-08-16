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📰 Chi era Hayden Panettiere 🛑 Notizie dell’ultim’ora lunedì 17 agosto 2026

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16 Agosto 2026

Attualità

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📰 È morta Hayden Panettiere, la voce di Kairi in KINGDOM HEARTS - Akiba Gamers

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📰 Hayden Panettiere, addio alla star di Heroes e Nashville - Asbury Movies

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📰 Morta a 36 anni Hayden Panettiere, la star di “Heroes” e “Nashville”: cause ancora da chiarire - Giornale La Voce

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🎬 Hayden Panettiere, i migliori film e le serie tv con protagonista l'attrice di Heroes e Nashville - Sky TG24

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📰 Come è morta a 36 anni l'attrice Hayden Panettiere? - iO Donna

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📣 È morta Hayden Panettiere, la star di “Heroes” aveva 36 anni - lurlo.news

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📰 Hayden Panettiere, come è morta? «Era partita sabato col fidanzato Brian Hickerson, il giorno dopo la polizia è intervenuta per un... - Leggo.it

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📰 Hayden Panettiere è morta a 36 anni: addio alla star di Heroes, Nashville e Scream - GameLegends.it

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🎬 Il mondo del cinema piange la scomparsa di Hayden Panettiere: l’attrice aveva 36 anni - Whoopsee

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📰 Hayden Panettiere è morta: l'attrice di Heroes e voce di Kairi in Kingdom Hearts aveva 36 anni - BadTaste

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📰 Hayden Panettiere. Morta a 36 anni l’attrice di “Heroes”, “Nashville” e “Scream” - SentireAscoltare

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📰 ​Hayden Panettiere, dal dramma del fratello morto a 28 anni alle dipendenze e la depressione: la vita difficile dell'ex baby star - Leggo.it

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📰 Hayden Panettiere, da «Heroes» a «Nashville»: chi era l'attrice morta a 36 anni - Corriere della Sera

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🥀 «Partita col fidanzato, poi è intervenuta la polizia per un incidente»: cosa sappiamo sulle cause della morte di ​Hayden Panettiere - Il Mattino

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📰 È morta Hayden Panettiere: l'attrice di Heroes aveva 36 anni - universalmovies.it

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📰 Hayden Panettiere è morta a 36 anni: addio alla star di Heroes, Nashville e Scream - MovieMag

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📰 Hayden Panettiere morta a 36 anni, addio alla star di Heroes e Nashville - HuffPost Italia

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