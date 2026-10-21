🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
mercoledì, 21 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Cadetti 2014
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
ARTIE 5IVE - Aspettando Vittoria Tour 2026
Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
DJP TRIO | Padova Jazz Festival 2026
AULA ROSTAGNI - Padova
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
L'Antidote | JAZZMI 2026
Santeria Toscana 31 - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
SAYF Santissimo Tour
Alcatraz - Milano
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Duse - Bologna - Bologna
Ott22
giovedì 22 Ottobre 2026
Temples
Locomotiv Club - Bologna
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Abbonamento A
Teatro degli Animosi - Carrara
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Milano HC vs EC-KAC
Fiera Ice Arena - Rho
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Crashdïet
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
Palazzo dello Sport - Roma
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Romeo e Giulietta - L'amore è saltimbanco
Teatro degli Animosi - Carrara
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
YILIAN CAÑIZARES TRIO | Padova Jazz Festival 2026
Sala dei Giganti al Liviano - Padova
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
Willie Peyote
Eremo Club - Molfetta (Bari)
Ott23
venerdì 23 Ottobre 2026
MR RAIN
Teatro Clerici - Brescia
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Temples at Magnolia (21 Oct 26)
Magnolia, Milan, Italy
Elio e le Storie Tese and Elio at Teatro Alessandrino (21 Oct 26)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
Emis Killa at Magazzini Generali (21 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Temples at Locomotiv Club (22 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Jax at Atlantico (23 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Willie Peyote at Eremo Club (23 Oct 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Mr.Rain at Teatro Clerici (23 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
Immanuel Casto at Hiroshima Mon Amour (23 Oct 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
Sick Tamburo at DSSZ (23 Oct 26)
DSSZ, Via Salvador Allende, 46/H, 84081, Baronissi, Italy
NEMZZZ at Legend Club (24 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
The Lemonheads at Spazio 211 (24 Oct 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Jax at Atlantico (24 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Willie Peyote at Casa Della Musica Federico I (24 Oct 26)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 8012
Pooh at Unipol Arena (24 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
David Rodigan at Casilino Sky Park (24 Oct 26)
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
Raiz at Sala Franca Rame & Dario Fo Citta' del Teatro (24 Oct 26)
Sala Franca Rame & Dario Fo, Citta' del Teatro, Via Tosco-Romagn
Rokia Traoré at Teatro Puccini (24 Oct 26)
Teatro Puccini, Via delle Cascine 41, 50100, Florence, Italy
Padova Jazz Festival 2026
Sala dei Giganti, Capitaniato Square, 35139, Padua, Italy
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (25 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
Hans Zimmer at Teatro Duse Bologna (26 Oct 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione) CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
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