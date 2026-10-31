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🏟️​👥🎸Concerti e festival in programma oggi 📆 sabato 31 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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31 Ottobre 2026

Concerti e Festival

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sabato 31 ottobre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    U.S. Folgore Caratese - Union Brescia
    Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
    MapVerifica evento
  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Programma gare Inter ore 13:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - TORRES (U17)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Club Milano SSD - U.S.D. Scanzorosciate Calcio
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO | NON SOLO UNA PARTITA - Abbonamento Stagione 2026-2027
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO vs PANBISCÒ LEONESSA ALTAMURA
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Senol Filiz e Guido Zorn “Meditation on a Love Supreme” | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Milano HC vs Olimpija Ljubljana
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    U.S. Folgore Caratese - Juventus FC | Campionato U14 Professionisti
    Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE WOMEN - LEONE XIII
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    CLUB MILANO SSD - LEONE XIII | CAMPIONATO U15
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    A New Sketches of Spain
    Cantieri Teatrali Koreja - Lecce
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Novipiù Monferrato Basket - Varese Academy
    PalaEnergica Paolo Ferraris - Casale Monferrato
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Nate Smith | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    nayt: Noi Individui Tour
    Modigliani Forum - Livorno
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  • Nov01
    domenica 01 Novembre 2026
    Nate Smith | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov02
    lunedì 02 Novembre 2026
    PATRIZIA LAQUIDARA - "Flòrula"
    Sale Apollinee del Teatro La Fenice - Venezia
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  • Nov02
    lunedì 02 Novembre 2026
    DSL DIRE STRAITS LEGACY
    Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni - Milano
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  • Nov02
    lunedì 02 Novembre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Olimpico - Roma
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
31
La Yegros and El Buho at Dumbo / Binario Centrale (31 Oct 26)
Dumbo / Binario Centrale, 19/A Via Camillo Casarini, 40131, Bol
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Oct
31
The Songs Of Joni Mitchell at Teatro dell'Arte Triennale Milano (
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
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Oct
31
Willie Peyote at Atlantico (31 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
31
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (31 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
31
The Fleshtones at Capitol (31 Oct 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Oct
31
Sick Tamburo at Spazio Marte - Sala 2 (31 Oct 26)
Spazio Marte - Sala 2, Via Silvio Corbari 185, 47521, Cesena,
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Nov
01
The Fleshtones at Arci Bellezza (01 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
01
Malika Ayane at Teatro dell'Aquila (01 Nov 26)
Teatro dell'Aquila, Via Giuseppe Mazzini, 4 (fermo Ascoli Piceno
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Nov
01
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (01 Nov 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Nov
01
Nayt at Modigliani Forum (01 Nov 26)
Modigliani Forum, Via Veterani dello Sport, 8, 57100, Livorno\
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Nov
01
Mario Biondi at Teatro Auditorium Santa Chiara (01 Nov 26)
Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr
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Nov
02
Bob Dylan at Unipol Dome (02 Nov 26)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
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Nov
02
Robyn Hitchcock at Sala del Ridotto Teatro Comunale di Vicenza (0
Sala del Ridotto, Teatro Comunale di Vicenza, Viale G. Mazzini 3
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Nov
03
Willie Peyote at Teatro Della Concordia (03 Nov 26)
Teatro Della Concordia, C.so Puccini s.n. a Venaria Reale (TO),
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Nov
03
Rkomi at Fabrique (03 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
03
Nayt at Palaflorio (03 Nov 26)
Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy
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Nov
03
Dr. Feelgood at Circolo Admr Chiari (03 Nov 26)
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chia
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Nov
04
Rkomi at Fabrique (04 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
04
Malika Ayane at Teatro Verdi (04 Nov 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
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Nov
05
The Fray at Fabrique (05 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 31 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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