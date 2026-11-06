Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le notizie provenienti da Google News relative a un tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo dell’articolo. Attraverso l’aggregatore RSS di Google News, i contenuti vengono organizzati per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti. L’obiettivo è garantire informazioni sempre aggiornate, facilmente consultabili e orientate alla comprensione rapida del tema trattato.

RSS NEWS AGGREGATOR

📣 Trump: "Le nostre elezioni sono truccate". Dipartimento di Stato smentisce dimissioni di Rubio - Giudice federale blocca progetto dell'arco di trionfo a Washington voluto da Trump - RaiNews Trump: "Le nostre elezioni sono truccate". Dipartimento di Stato smentisce dimissioni di Rubio - Giudice federale blocca progetto dell'arco di trionfo a Washington voluto da Trump RaiNewsVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

📣 Shevchuk: il Papa profetico su Oleshky, senza di lui la tregua sarebbe stata impossibile - Vatican News Shevchuk: il Papa profetico su Oleshky, senza di lui la tregua sarebbe stata impossibile Vatican NewsUcraina, la visita dell'Elemosiniere Luis Marín de San Martín ACI Stampa«Cosa ho imparato dal popolo ucraino» Comunione e LiberazioneUcraina: l’elemosiniere del Papa tra la gente sotto le bombe RomaSetteUcraina, conclusa la visita dell’elemosiniere ad un popolo ferito Vatican News (leggi di più)

📰 X Factor, le pagelle: Patrizia monumentale (10), Lenanie inconsistente (5), Mad-Dog compitino (6). Alex Fontana? Inarrestabile (9) - Leggo.it X Factor, le pagelle: Patrizia monumentale (10), Lenanie inconsistente (5), Mad-Dog compitino (6). Alex Fontana? Inarrestabile (9) Leggo.itX Factor 2026, chi è stato eliminato al terzo Live Show Sky TG24X Factor 2026: il sogno di Lenanie si ferma al terzo Live Show. Racconto della puntata Corriere StyleDagli Abba ai Sex Pistols, le canzoni del terzo Live di X Factor 2026. Fulminacci superospite Amica.itIrama ospite di RTL 102.5, tutto pronto per il ... (leggi di più)

📰 Consultazioni Israele: Herzog decide domenica a chi affidare incarico - Sky TG24 Consultazioni Israele: Herzog decide domenica a chi affidare incarico Sky TG24Israele, il no degli ultraortodossi a Netanyahu. Eisenkot ha i numeri, Herzog aspetta Corriere della SeraHerzog incalza i partiti, Eisenkot ha i numeri per l'incarico ANSAIsraele, Eisenkot supera Netanyahu: 67 deputati lo indicano premier Il Fatto QuotidianoQuanto conta il voto dei palestinesi di Israele Internazionale (leggi di più)

🏋️ Spalletti contro Cabal: "Ti do un pugno se...". Cos'è successo tra i due nei minuti finale di Az-Juve - La Gazzetta dello Sport Spalletti contro Cabal: "Ti do un pugno se...". Cos'è successo tra i due nei minuti finale di Az-Juve La Gazzetta dello SportRabbia Spalletti, furia su Cabal a pugno chiuso e denti stretti! Cos'è successo TuttosportSpalletti impazzisce con Cabal dopo il gol al 90': "Ti do un cazzotto e..." Corriere dello SportSpalletti: "Serviva il terzo gol. Se la partita fosse durata altri 5 minuti..." Eurosport.it (leggi di più)

📰 Guerra Ucraina Russia, Trump: "Vicini ad accordo, riguarderà anche Europa" - Sky TG24 Guerra Ucraina Russia, Trump: "Vicini ad accordo, riguarderà anche Europa" Sky TG24Trump, 'vicini a un accordo tra Russia e Ucraina, riguarderà anche Europa' ANSATrattare la pace. Zelensky: "Vertice a tre entro una settimana" HuffPost ItaliaZelensky: “Colloquio con Witkoff e Kushner, prepariamo trilaterale entro una settimana" RaiNewsGuerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Vicini a un grande accordo, riguarderà anche l’Europa” l... (leggi di più)

📰 Il partito scarica Hegseth, Rubio guarda al 2028 e pensa all'addio - ANSA Il partito scarica Hegseth, Rubio guarda al 2028 e pensa all'addio ANSAUsa,Trump: da Hegseth lavoro fantastico RaiNewsI repubblicani scaricano Hegseth: dai processi all’alcolismo, tutti i guai del capo del Pentagono la RepubblicaDopo Midterm | Trump difende Hegseth, ma il fantasma di Rumsfeld torna a Washington Linkiesta.itImpeachment Hegseth: repubblicani contro il Pentagono, dem su Musk Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

🏋️ Europa e Conference, cosa serve per qualificarsi? Situazione e calendario per Milan, Juve e Atalanta - La Gazzetta dello Sport Europa e Conference, cosa serve per qualificarsi? Situazione e calendario per Milan, Juve e Atalanta La Gazzetta dello SportQuarta giornata UEFA Europa League: la Juventus si impone in trasferta, il Milan cade in casa UEFA.comEuropa League e Conference League: Milan ko, pari Atalanta, vince Juve Sky TG24La Juve ha capito che vincere l'Europa League serve, il Milan no. Al Diavolo non si insegna proprio più la paranoia della vittoria Corriere della Se... (leggi di più)

📰 La Juve batte l'Az Alkmaar con brivido finale. Cade il Milan, a San Siro vince il Ferencvaros - ANSA La Juve batte l'Az Alkmaar con brivido finale. Cade il Milan, a San Siro vince il Ferencvaros ANSASpalletti: "Fosse durata 5 minuti in più non l'avremmo vinta. E a chi diceva che il Nec era ridicolo..." La Gazzetta dello SportUn altro passo avanti della Juve: Spalletti ha ritrovato Kolo Muani e la mentalità giusta SportmediasetKolo Muani si sblocca, Vlahovic affonda: Besiktas ko in Europa League, Italiano e l’ex Juve travolti dalle critiche Virgilio... (leggi di più)

🏋️ Italia, i convocati di Mancini: prima volta per Lontani, Liberali e Cisse. E c'è Cassano, gioiello del Como - La Gazzetta dello Sport Italia, i convocati di Mancini: prima volta per Lontani, Liberali e Cisse. E c'è Cassano, gioiello del Como La Gazzetta dello SportNazionale, i convocati di Roberto Mancini per la Francia e il Belgio in Nations League: debutto per Cisse, Liberali e Cassano del Como Corriere della SeraRiccardo Cassano, chi è il gioiello del Como convocato in Nazionale: età, altezza, carriera, ruolo Il MessaggeroL’Italia a caccia del pass per i quarti di Nations League: 31 convo... (leggi di più)

📣🥀 In California il governatore Newsom commuta in ergastoli oltre 500 condanne a morte - Adnkronos In California il governatore Newsom commuta in ergastoli oltre 500 condanne a morte AdnkronosCalifornia senza più detenuti nel braccio della morte: la decisione del governatore Newsom RaiNewsCalifornia, grazia per 548 condannati a morte da parte del governatore Newsom. La pena commutata in ergastolo. Cosa succede negli Usa dopo il caso di Christa Pike Corriere della SeraIn California il governatore Gavin Newsom ha commutato tutte le 548 condanne a morte in erg... (leggi di più)

📰 Al via il nuovo Quotidiano Nazionale, 'patto con i lettori: liberi di darci torto' - ANSA Al via il nuovo Quotidiano Nazionale, 'patto con i lettori: liberi di darci torto' ANSAVisualizza altri titoli e punti di vista su Google News (leggi di più)

📰 Sanremo 2027, "DopoFestival cancellato": De Martino annuncia la Gialappa’s al Tg1. Cos’è il ControFestival - Libero Sanremo 2027, "DopoFestival cancellato": De Martino annuncia la Gialappa’s al Tg1. Cos’è il ControFestival LiberoRai: Sanremo 2027, il ControFestival alla Gialappa's Band Rai.itLo spoiler di Fiorello su Sanremo? "Paola Iezzi al Dopofestival con la Gialappa’s Band" RaiNewsSanremo, De Martino al Tg1: “Niente Dopofestival”. Poi l’annuncio: Controfestival con la Gialappa’s la RepubblicaSanremo 2027, la Gialappa's Band conduce il Controfestival &nbs... (leggi di più)

🏋️🏠 L'Atalanta frena in casa: con il Kairat è solo 1-1 e finisce tra i fischi - La Gazzetta dello Sport L'Atalanta frena in casa: con il Kairat è solo 1-1 e finisce tra i fischi La Gazzetta dello SportSarri: "Con quattordici uomini fuori risalire è dura. E giocando ogni 3 giorni non si fa un c..." La Gazzetta dello SportConference League: in campo Atalanta-Kairat Almaty 0-1 DIRETTA ANSAL'Atalanta non vince più, col Kairat Krstovic e una papera del portiere salvano Sarri: ma il tecnico rischia VirgilioL'Atalanta non riesce più a vincere, va sotto e poi... (leggi di più)

📰 Ondata di allarmi bomba sui voli in Europa, caos e jet in azione - ANSA Ondata di allarmi bomba sui voli in Europa, caos e jet in azione ANSAAllarmi bomba sui voli, paura in Europa: cosa è successo Sky TG24Indagato il pilota del volo Dublino-Roma: «Ha rifiutato l'atterraggio in una base militare nonostante l'allarme bomba, sono serviti due caccia per convincerlo» Corriere della SeraGuerra ibrida: bombe false, hacker sui frigo e alert nucleari fasulli Il Fatto Quotidiano“Guerrieri dello Stato maschile”, quella firma per ... (leggi di più)

🏋️ Italia U21, i convocati di Baldini: prima chiamata per Kouadio e Inacio. Tornano Cacciamani ed Ekhator - La Gazzetta dello Sport Italia U21, i convocati di Baldini: prima chiamata per Kouadio e Inacio. Tornano Cacciamani ed Ekhator La Gazzetta dello SportItalia Under 21, i convocati di Baldini: da Inacio a Lulli e Amatucci Sky SportProve di Europeo, Baldini chiama 26 calciatori per le amichevoli contro Francia e Belgio FIGCCacciamani, Comuzzo e Mascardi in U21 TORINO FC 1906Italia Under 21, prove di Europeo: anche Ekhator tra i convocati di Baldini, l'elenco completo &nb... (leggi di più)

🏠 Dal caso De Martino ai frigoriferi bloccati: anche le telecamere da 20 euro in casa nostra sono un pericolo, ecco perché - Today Dal caso De Martino ai frigoriferi bloccati: anche le telecamere da 20 euro in casa nostra sono un pericolo, ecco perché TodayAttacchi hacker a frigoriferi di un'azienda ligure, il caso a Finale Ligure RaiNewsIn Francia un attacco informatico ha colpito tre impianti di refrigerazione dell'ente per le donazioni di sangue Il PostCremlino: 'Infondate le accuse sul coinvolgimento in attacchi ai supermercati' ANSAScaffali a rischio Internazionale (leggi di più)

📰 Milan-Ferencváros, ultras ungheresi in Duomo: magliette con Mussolini e lo striscione con il prete che fa il dito medio - Corriere Milano Milan-Ferencváros, ultras ungheresi in Duomo: magliette con Mussolini e lo striscione con il prete che fa il dito medio Corriere MilanoSaluti romani e magliette con Mussolini: gli ultras di estrema destra del Ferencváros invadono piazza Duomo Il Fatto QuotidianoI tifosi del Ferencvárosi invadono piazza Duomo a Milano: poi il trasferimento a San Siro in metro MilanoTodayUltras ungheresi in piazza Duomo con t-shirt di Mussolini e striscioni ANSAI tifo... (leggi di più)

📰 Omicidio di Francesco Capuano a Suzzara, la figlia Rosa confessa di aver ucciso il padre: «Non ne potevo più». Condannata a 25 anni - Corriere Milano Omicidio di Francesco Capuano a Suzzara, la figlia Rosa confessa di aver ucciso il padre: «Non ne potevo più». Condannata a 25 anni Corriere MilanoUccise il padre a Suzzara (Mantova), Rosa Capuano confessa e viene condannata a 25 anni Tgcom24"Non ce la facevo più": uccise il padre disabile nel Mantovano. Figlia condannata a 25 anni AdnkronosUccise il padre, Rosa Capuano confessa e viene condannata a 25 anni ANSADelitto di Suzzara, condannata a 25 an... (leggi di più)