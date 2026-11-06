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Un altro passo avanti della Juve: Spalletti ha ritrovato Kolo Muani e la mentalità giusta Sportmediaset (leggi di più)
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Calcio, Cera ritrova Ciceri e prepara un regalo al Sant’Angelo verso Varese Il Cittadino di Lodi (leggi di più)
Kosovo-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028: orario, tv, programma, streaming OA Sport (leggi di più)
LIVE Kosovo-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028 in DIRETTA: trasferta durissima e spartiacque OA Sport (leggi di più)
CR7 lascia il Portogallo: tutti i numeri e i record di una carriera irripetibile Eurosport.it (leggi di più)
Live Oxford City - Leicester - The Emirates FA Cup: Punteggi & Highlights Calcio - 06/11/2026 www.eurosport.it (leggi di più)
"Ci ridevate in faccia, il NEC ha 7 punti": Alkmaar-Juve, Spalletti non le manda a dire in diretta Tuttosport (leggi di più)
Europa League: Spalletti 'soddisfatto, l'AZ è squadra forte' ANSA (leggi di più)
Jesus deluso: “Ritiro di Ronaldo? Gli avevo chiesto di restare al mio fianco” Eurosport.it (leggi di più)
Juve, l’Europa League ti fa bella: Koop e Kolo, 2-1 ad Alkmaar con sofferenza finale. Ottavi vicini La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Calcio: Juventus con brividi, Milan sconfitto in Europa League. In Conference League pari dell’Atalanta OA Sport (leggi di più)
Europa League: AZ Alkmaar-Juventus 1-2 ANSA (leggi di più)
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Calcio: addio a Consonni, fu massimo dirigente a San Colombano e a Sant’Angelo Il Cittadino di Lodi (leggi di più)
Calcio, in Brasile rissa da record tra U20: 51 espulsi in una partita RaiNews (leggi di più)
Conference: Arutyunyan '1-1 con l'Atalanta vale una vittoria' ANSA (leggi di più)
Calcio Lecco 1912 e Cooperativa Solidarietà: un pomeriggio di inclusione e condivisione a Cascina Selvetto Lecco Channel News (leggi di più)
Italia, i convocati di Mancini: prima volta per Lontani, Liberali e Cisse. E c'è Cassano, gioiello del Como La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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