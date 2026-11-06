Pet Shop Boys, Juliet Stevenson & Manchester Camerata Octet con A Man from the Future: l’album dedicato ad Alan Turing

I Pet Shop Boys pubblicano A Man from the Future, un album che racconta la vita e l’eredità scientifica di Alan Turing, matematico e crittoanalista britannico. Il progetto nasce dalla collaborazione con Andrew Hodges, biografo dello scienziato, e unisce musica elettronica, arrangiamenti orchestrali e narrazione.

Il disco è uscito il 9 ottobre 2026 per le etichette x2 e Parlophone Records. Attraverso otto tracce, il duo ripercorre le tappe principali della vita di Turing, dal percorso accademico al lavoro durante la Seconda guerra mondiale, fino alla persecuzione subita a causa della sua omosessualità.

Pet Shop Boys e Andrew Hodges: come nasce il progetto

A Man from the Future è un album concettuale che porta la firma di Neil Tennant, Chris Lowe e Andrew Hodges. I Pet Shop Boys hanno sviluppato il progetto insieme al biografo di Turing tra il 2012 e il 2013. Nel luglio 2014, inoltre, ne hanno presentato una versione con la BBC Concert Orchestra durante un appuntamento dei BBC Proms.

In seguito, il duo ha deciso di rielaborare il lavoro, dando maggiore spazio alle sonorità elettroniche. Sven Helbig, responsabile degli arrangiamenti orchestrali, ha quindi rivisto le parti strumentali per adattarle a una formazione più raccolta, composta da otto musicisti d’archi.

Il risultato combina elettronica, archi e parola narrata, con una struttura che accompagna l’ascoltatore attraverso gli eventi principali della vita dello scienziato.

Juliet Stevenson dà voce alla storia di Alan Turing

Un ruolo centrale spetta all’attrice Juliet Stevenson, che interpreta i testi narrativi tratti dal libro Alan Turing: The Enigma di Andrew Hodges. Neil Tennant e lo stesso Hodges hanno curato e ampliato il materiale per inserirlo nella struttura musicale dell’album.

Gli arrangiamenti di Sven Helbig sono eseguiti dal Manchester Camerata Octet. Inoltre, il coro della Manchester Grammar School partecipa a quattro degli otto brani, aggiungendo una componente corale alla composizione.

La produzione dell’album è affidata ai Pet Shop Boys e a Sven Helbig. La collaborazione tra le diverse componenti artistiche costruisce un racconto che alterna musica e narrazione, mantenendo al centro la figura di Turing e il suo contributo alla scienza.

Dagli studi a Cambridge al lavoro sulla macchina Enigma

Le otto tracce seguono un percorso cronologico. Il racconto parte dagli anni scolastici di Turing e dal suo interesse per la matematica e le scienze. Prosegue poi con gli studi universitari a Cambridge e con lo sviluppo delle sue idee scientifiche.

Durante la Seconda guerra mondiale, Turing svolse un ruolo importante nel lavoro di decifrazione dei messaggi tedeschi prodotti attraverso la macchina Enigma. Questa attività contribuì agli sforzi crittografici britannici durante il conflitto.

L’album affronta anche il suo contributo allo sviluppo dell’informatica moderna e le sue riflessioni sull’intelligenza artificiale. Le intuizioni di Turing anticiparono questioni che avrebbero assunto un peso crescente nei decenni successivi.

Il processo, la condanna e la morte

Il racconto musicale non trascura gli aspetti più dolorosi della biografia di Turing. Nel 1952, lo scienziato fu processato e condannato per una relazione omosessuale, in un contesto legislativo che criminalizzava i rapporti tra uomini. La vicenda segnò profondamente gli ultimi anni della sua vita. Turing morì nel 1954, a 41 anni, per suicidio.

La sua storia è anche quella di un uomo che contribuì in modo significativo alla ricerca scientifica, ma subì la persecuzione del proprio Paese a causa della sua sessualità. L’album mette in relazione il valore del suo lavoro con l’ingiustizia del trattamento ricevuto.

Il riconoscimento postumo e l’eredità scientifica

Il brano che dà il titolo all’album include un estratto della dichiarazione con cui, nel 2009, l’allora primo ministro britannico Gordon Brown riconobbe il trattamento disumano riservato a Turing e presentò le scuse del governo. Il racconto richiama inoltre la grazia reale postuma concessa dalla regina Elisabetta II nel 2013. Questi riferimenti inseriscono la vicenda personale dello scienziato in una più ampia riflessione sulla memoria storica e sul riconoscimento delle ingiustizie subite. A distanza di decenni, il contributo di Turing continua a rappresentare un passaggio fondamentale nella storia dell’informatica. A Man from the Future ne ripercorre il percorso attraverso una forma musicale che affianca la ricostruzione biografica alla riflessione sul suo lascito.

L’anteprima radiofonica prima dell’uscita

Prima della pubblicazione, la BBC ha presentato l’album in anteprima il 4 ottobre 2026. La trasmissione è avvenuta su BBC Radio 6 Music, durante Stuart Maconie’s Freak Zone, e su BBC Radio 3, nel programma Unclassified. In seguito, l’ascolto è diventato disponibile anche attraverso BBC Sounds.

Dopo le anteprime, i Pet Shop Boys e Andrew Hodges hanno partecipato a due interviste con i conduttori Stuart Maconie ed Elizabeth Alker. Gli incontri hanno offerto l’occasione per ripercorrere la prima versione del progetto e la sua evoluzione nella nuova edizione.

Il giorno prima dell’uscita, il duo e Hodges hanno inoltre organizzato un ascolto dell’album all’Imperial War Museum North, nella regione della Greater Manchester.

Con A Man from the Future, i Pet Shop Boys riportano così al centro dell’attenzione la figura di Alan Turing. Le otto tracce ricostruiscono la sua vicenda personale e scientifica, intrecciando il racconto della sua opera con quello delle ingiustizie che ne hanno segnato la vita. (La redazione)

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