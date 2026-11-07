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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi sabato 7 novembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
7 Novembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 7 novembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Presidenza dell’Anac, dopo le polemiche Altieri rinuncia all’incarico: “Ritiro la mia disponibilità, ho parlato con Meloni”
    di Redazione Politica
    Alla fine, dopo una giornata di polemiche, arriva il passo indietro. Trifone Altieri in serata comunica di rinunciare all’incarico di presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, a 24 ore dal via libera da parte del governo in Consiglio dei ministri. La contrarietà delle opposizioni era nata per via del fatto che Altieri, ex deputato della Lega, era […] L'articolo Presidenza dell’Anac, dopo le polemiche Altieri rinuncia all’incarico: “Ritiro la mia disponibilità, ho parlato con Meloni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Atp Finals, chi sono gli otto giocatori qualificati: c’è Cobolli, l’ultimo è Jodar
    di Redazione Sport
    Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar: ecco chi sono gli 8 tennisti qualificati alle Atp Finals 2026, che si giocano a Torino dal 15 al 22 novembre. La sconfitta di Taylor Fritz contro Alcaraz ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi ha eliminato […] L'articolo Atp Finals, chi sono gli otto giocatori qualificati: c’è Cobolli, l’ultimo è Jodar proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump silura la capa di gabinetto Susie Wiles dopo la batosta alle elezioni di metà mandato: al suo posto Stephen Miller
    di Redazione Esteri
    Rivoluzione alla Casa Bianca. La capa di gabinetto Susie Wiles sarà sostituita dall’attuale vice, Stephen Miller, architetto delle politiche anti-immigrazione dell’amministrazione. Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth. “Sono lieto di annunciare che Stephen Miller, attuale vice capo dello staff dell’amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri di massima fiducia, assumerà l’incarico […] L'articolo Trump silura la capa di gabinetto Susie Wiles dopo la batosta alle elezioni di metà mandato: al suo posto Stephen Miller proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Papa Leone XIV: “Sono fiero di essere statunitense e di aver esercitato il diritto di voto”
    di Redazione Esteri
    Un messaggio in favore del diritto di voto. E, per qualcuno, visto il risultato negli Usa, qualcosa di più. “Sono fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato un diritto“, quello di aver votato per le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Papa Leone, il primo Pontefice nella storia ad avere inviato la […] L'articolo Papa Leone XIV: “Sono fiero di essere statunitense e di aver esercitato il diritto di voto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Non sappiamo se cyberattacchi e allarmi bomba siano collegati, ma dimostrano che la spesa per la difesa mette in sicurezza i cittadini”: Meloni giustifica gli aumenti di stanziamenti in armi
    di Redazione Politica
    Dagli attacchi hacker alle celle frigorifere dei supermercati fino agli allarmi bomba sugli aerei, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni c’è un solo comune denominatore: la necessità di aumentare le spese militari. La premier stessa, intervenuta a margine di Fieracavalli a Verona, ammette come ad oggi non sia possibile dimostrare un collegamento tra quanto […] L'articolo “Non sappiamo se cyberattacchi e allarmi bomba siano collegati, ma dimostrano che la spesa per la difesa mette in sicurezza i cittadini”: Meloni giustifica gli aumenti di stanziamenti in armi proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Cisgiordania, coloni e soldati israeliani arrestano 17 persone: tra loro tre palestinesi e sei italiani
    di Chiara Cruciati
    Diciassette persone sono state fermate e arrestate nel villaggio di Kafr Ni’ma, 20 chilometri a ovest di Ramallah. Tra loro anche l’attivista palestinese Hala Abu Gharbiya, gli agricoltori Yaqoub Ataya […] The post Cisgiordania, coloni e soldati israeliani arrestano 17 persone: tra loro tre palestinesi e sei italiani first appeared on il manifesto.
  • Una sponda femminista tra Iran e Italia
    di alessandra pigliaru
    «Si è lasciata la parola femminismo alle destre». Per Marina Misaghinejad, antropologa bolognese di madre italiana e padre iraniano, è stata «una delle catastrofi di quest’ultimo anno». Diaspora bastarda (le […] The post Una sponda femminista tra Iran e Italia first appeared on il manifesto.
  • Guerra, Ice o sanità: tra i repubblicani è caccia aperta al capro espiatorio
    di Chiara Cruciati
    È open season, la stagione della caccia come la chiamano i commentatori americani, nel partito e nell’amministrazione repubblicana. La travolgente sconfitta del midterm non potrà che trascinare con sé molti […] The post Guerra, Ice o sanità: tra i repubblicani è caccia aperta al capro espiatorio first appeared on il manifesto.
  • Com’è difficile stravincere, i leader Dem già del mirino
    di Silvia Scipioni
    Non erano ancora conclusi in molte circoscrizioni gli spogli dei voti che Hakeem Jeffries, capogruppo democratico della Camera interveniva a Morning Joe, il talk mattutino della Msnbc per commentare il […] The post Com’è difficile stravincere, i leader Dem già del mirino first appeared on il manifesto.
  • La carica dei nuovi democratici. Diversi per origini, età, fede e mestieri
    di Aurora Mocci
    Le Camere che si insedieranno il 3 gennaio hanno una classe di democratici in gran parte nuova. Secondo i dati arrivati finora, il partito ha conquistato 240 seggi alla Camera, […] The post La carica dei nuovi democratici. Diversi per origini, età, fede e mestieri first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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