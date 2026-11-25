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Paolo Bulgari, il no a Andy Warhol e la trattativa per il fratello rapito: storia del gioielliere che voleva fare l’architetto Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Andy Taylor chitarrista dei Duran Duran "ha un tumore in stato avanzato", la rivelazione di Simon Le Bon Virgilio (leggi di più)
Andy Taylor, il tumore al quarto stadio e il gesto dei Duran Duran. Simon Le Bon: «Vogliamo che abbia un altro album di cui essere... Leggo.it (leggi di più)
È morto Mario Borsato, addio allo stilista couturier che vestì Liz Taylor Fanpage (leggi di più)
Mario Borsato, lo stilista morto a 83 anni: incantò Liz Taylor e fu ritratto da Andy Warhol. «Un'icona della moda» Corriere del Veneto (leggi di più)
Duran Duran, Andy Taylor dopo le cure palliative per il cancro: "Ora sono asintomatico" Tgcom24 (leggi di più)
Andy Taylor e il tumore, come sta la star dei Duran Duran? Il chitarrista: «Sono asintomatico» Il Mattino (leggi di più)
Duran Duran, come sta Andy Taylor?/ John Taylor: “Ha iniziato una nuova terapia” IlSussidiario.net (leggi di più)
«Andy Taylor ha qualche speranza»: il Duran Duran John Taylor ci aggiorna sulla salute del compagno di band Corriere Style (leggi di più)
Duran Duran, John Taylor aggiorna i fan sulle condizioni di Andy: «Sta bene e non ha perso la speranza» Corriere della Sera (leggi di più)
I Duran Duran starebbero lavorando con l’ex chitarrista Andy Taylor a un nuovo album Indie For Bunnies (leggi di più)
'Vivrò la vita': le parole di Andy Taylor dei Duran Duran sul cancro Roba da Donne (leggi di più)
Tina Turner e il dolore per la morte del figlio: "Hai lasciato il mondo troppo presto" Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro Il Globo (leggi di più)
Andy Taylor malato, lo storico chitarrista dei Duran Duran ha un tumore alla prostata. L'annuncio choc: «Non c'è cura» Leggo.it (leggi di più)
Duran Duran, Andy Taylor ha il cancro: l'annuncio della band durante la Rock And Roll Hall Of Fame Open (leggi di più)
Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro Rolling Stone Italia (leggi di più)
Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro Corriere del Ticino (leggi di più)
È morto Andy Fletcher dei Depeche Mode: «Siamo sotto choc» Roba da Donne (leggi di più)
È morto Andrew Fletcher, tastierista e fondatore dei Depeche Mode Open (leggi di più)
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