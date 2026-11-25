Ci sono canzoni, artisti e album che accompagnano momenti della nostra vita e restano legati a ricordi ed emozioni. Ogni generazione ha vissuto la propria stagione musicale, dagli anni ’50 del rock’n’roll fino alle sonorità contemporanee. Ma al di là delle epoche e delle mode, qual è il decennio della storia della popular music che ti ha lasciato il segno più profondo?

Dagli anni ’50 a oggi: generazioni e sonorità a confronto

Dal rock’n’roll degli anni ’50 alla rivoluzione musicale degli anni ’60, passando per il rock, il cantautorato e i grandi album degli anni ’70, ogni decennio offre un patrimonio di canzoni e artisti in cui riconoscersi. Gli anni ’80 e ’90 hanno portato altre sonorità e successi, mentre gli anni 2000, i 2010 e quelli successivi hanno ampliato ulteriormente il panorama musicale.

Partecipa al sondaggio: quale decennio ti rappresenta?

Non si tratta di stabilire quale sia stato il decennio migliore, ma di capire quale periodo della musica popolare abbia avuto più importanza nella tua vita. Quello della tua giovinezza, quello che hai scoperto in seguito o quello che ancora oggi accompagna le tue giornate?

Scegli la tua risposta e partecipa al sondaggio. E se pensi che le canzoni più belle non appartengano a un’epoca precisa, puoi esprimere anche questa preferenza. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto. Quale decennio della storia della popular music ti ha segnato di più? Anni ’50: le origini del rock’n’roll e la nascita di nuovi miti musicali Vota Anni ’60: la rivoluzione della musica Vota Anni ’70: rock e cantautorato Vota Anni ’80: pop, rock e hit intramontabili Vota Anni ’90: grunge, britpop e nuove sonorità Vota Anni 2000: nuove scene e successi globali Vota Anni 2010 e oltre: streaming e nuove tendenze Vota Nessun decennio: la musica bella non ha epoca Vota Totale voti: 322

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