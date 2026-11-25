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Sanremo 2027, De Martino ha scelto 30 Big (ma deve eliminarne 7): da Annalisa a Emma, chi resta fuori Libero (leggi di più)
Sanremo 2027, la prima lista di De Martino: Loredana Berté, Annalisa e tante sorprese. Chi ci sarà Libero (leggi di più)
Sanremo 2027, ecco tutti gli artisti che potrebbero salire sul palco. Ma la vera sorpresa deve ancora arrivare! Giornale La Voce (leggi di più)
Sanremo 2027, i possibili Big: Annalisa ci ripensa, Irama dentro e tornano i Jalisse All Music Italia (leggi di più)
Sanremo 2027: De Martino ‘stregato’ da Loredana Bertè, il sogno Emma e i dubbi su Nada. Retroscena (e certezze) sul cast Libero (leggi di più)
Come sarà il "Sanremo 2027" di Stefano De Martino: le date, i cantanti e tutte le novità Today (leggi di più)
Sanremo 2027, chi saranno i Big? Da Annalisa a Emma, i nomi in corsa e le sorprese per Stefano De Martino BadTaste (leggi di più)
Sanremo 2027, doppio 'no' per Stefano De Martino: saltano Mengoni e Mahmood Libero (leggi di più)
Sanremo 2027, esce la lista dei 26 possibili Big: da Mengoni a Geolier, ma c'è un'assenza che fa rumore BadTaste (leggi di più)
Sanremo 2027: i possibili cantanti in gara e le novità del regolamento del primo Festival targato De Martino OndaRock (leggi di più)
Toto-nomi cantanti Sanremo 2027: Il listone completo, tutte le indiscrezioni circolate fino ad oggi Gay.it (leggi di più)
Sanremo 2027, De Martino cala gli assi con tre Big e tenta il colpaccio con Lazza: l’indiscrezione Libero (leggi di più)
Sanremo 2027: rumors sul cast, le indiscrezioni sui possibili cantanti in gara Recensiamo Musica (leggi di più)
Sanremo 2027, da Bruno Mars a Salmo: le prime indiscrezioni su ospiti, Big e rivoluzione di De Martino BadTaste (leggi di più)
Sanremo 2027: spuntano le prime indiscrezioni sul cast dei Big Radio 105 (leggi di più)
Tutti i possibili Big di Sanremo 2027 secondo i recenti rumors: da Geolier a Mahmood Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)
Sanremo 2027 cantanti: i 30 nomi e la nostra previsione All Music Italia (leggi di più)
Sanremo 2027, De Martino già ha scelto TonyPitony (ma mette un big in stand-by): la prima lista dei cantanti Libero (leggi di più)
Sanremo 2027: date, biglietti e quando escono i Big All Music Italia (leggi di più)
Sanremo 2027, le prime ipotesi: meno Big, serata Eurovision e arriva Maria De Filippi? La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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