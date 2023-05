Tutto sull’Eurovision Song Contest 2023: notizie, favoriti e curiosità

6 Minuti

1027 Parole

La grande finale dell’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà nella Liverpool Arena vicino al fiume Mersey sabato 13 maggio mentre le semifinali si terranno martedì 9 e giovedì 11 maggio.

Liverpool, la città padrone di casa del 2023

La BBC ha annunciato la sua line-up completa di presentazione e telecronaca dell’Eurovision per Liverpool 2023, che include Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham e Julia Sanina come ospiti delle semifinali e del gran finale; così come Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek e Timur Miroshnychenko.

Lo slogan del 2023: “Uniti dalla musica”

Il motto “United By Music” è la dimostrazione della partnership unica tra il Regno Unito, l’Ucraina e la città ospitante di Liverpool per portare l’Eurovision Song Contest al pubblico di tutto il mondo. L’evidenza dell’incredibile potere della musica di riunire le comunità. Uno slogan che riflette anche le origini stesse del Concorso, sviluppato per avvicinare l’Europa attraverso un’esperienza televisiva condivisa tra diversi paesi.

Le semifinali dell’Eurovision Song Contest

Le semifinali ospiteranno una serie di star ucraine e britanniche, oltre a una galassia di leggende dell’Eurovision Song Contest.

Tutte le canzoni delle nazioni partecipanti

Sono 37 le nazioni in gara all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Tre invece sono gli Stati che hanno rinunciato di partecipare alla competizione musicale: Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro.

Nazione Artista Canzone Albania Albina & Familja Kelmendi Duje Armenia Brunette Future Lover Australia Voyager Promise Austria Teya & Salena Who the Hell Is Edgar? Azerbaigian TuralTuranX Tell Me More Belgio Gustaph Because of You Cipro Andrew Lambrou Break a Broken Heart Croazia Let 3 Mama šč! Danimarca Reiley Breaking My Heart Estonia Alika Bridges Finlandia Käärijä Cha cha cha Francia La Zarra Évidemment Georgia Iru Khechanovi Echo Germania Lord of the Lost Blood & Glitter Grecia Victor Vernicos What They Say Irlanda Wild Youth We Are One Islanda Diljá Power Israele Noa Kirel Unicorn Italia Marco Mengoni Due vite Lettonia Sudden Lights Aijā Lituania Monika Linkytė Stay Malta The Busker Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Parfeni Soarele şi Luna Norvegia Alessandra Queen of Kings Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper Burning Daylight Polonia Blanka Solo Portogallo Mimicat Ai coração Regno Unito Mae Muller I Wrote a Song Repubblica Ceca Vesna My Sister’s Crown Romania Theodor Andrei D.G.T. (Off and On) San Marino Piqued Jacks Like an Animal Serbia Luke Black Samo mi se spava Slovenia Joker Out Carpe diem Spagna Blanca Paloma Eaea Svezia Loreen Tatoo Svizzera Remo Forrer Watergun Ucraina

(organizzatore) Tvorchi Heart of Steel Fonte: wikipedia

Prima semifinale, martedì 9 maggio 2023

La prima semifinale si aprirà con la conduttrice Julia Sanina che eseguirà Маяк della sua band The Hardkiss, mentre l’intervallo vedrà la superstar globale Rita Ora offrire un medley mozzafiato di alcuni dei suoi più grandi successi più il nuovissimo singolo Praising You.

La cantante ucraina Alyosha – che ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2010 – si esibirà insieme alla cantautrice acclamata dalla critica di Liverpool, Rebecca Ferguson. Come molte donne ucraine nel 2022, Alyosha è stata costretta a lasciare il suo paese e i propri cari per cercare rifugio. Per l’occasione la cantante condividerà il suo viaggio personale attraverso un nuovo e inquietante arrangiamento di Ordinary World dei Duran Duran.

Seconda semifinale, giovedì 11 maggio 2023

Nella seconda semifinale il tema “La musica unisce le generazioni” esplora la connessione tra generazioni di ucraini e la musica che amano.

Mariya Yaremchuk, che ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision Song Contest nel 2014, dirige un montaggio contemporaneo di alcuni dei brani musicali più famosi del paese. Mentre viaggiamo nel tempo, il pezzo si conclude con una straordinaria performance collaborativa del rapper OTOY, della quattordicenne rappresentante ucraina della Junior Eurovision Zlata Dziunka e Mariya. Insieme, dimostrano che per generazioni di ucraini la musica è la luce che vince l’oscurità.

Sempre nell’intervallo, una performance chiamata Be Who You Wanna Be celebra come l’Eurovision sia un posto per tutti, non importa chi tu sia. Tre straordinari artisti drag queen conducono in una routine sbalorditiva di esibizioni pop di alto livello insieme a una troupe di eclettici ballerini. Rappresentano l’enorme spettro di fan – indipendentemente dall’età, dalla nazionalità o dal background – che si divertono a far parte dell’Eurovision Song Contest ogni anno. Con un miscuglio di canzoni favolose e una messa in scena incredibile, sarà un’esibizione che gli spettatori ricorderanno.

La grande finale di sabato 13 maggio 2023

La grande finale del concorso di quest’anno, ospitata a Liverpool per conto dei vincitori del 2022 in Ucraina, si aprirà con i vincitori dell’anno scorso Kalush Orchestra e una potente performance intitolata Voices of a New Generation.

Gli spettatori potranno assistere a un’esibizione unica di alcuni iconici artisti ucraini delle passate edizioni dell’Eurovision Song Contest come GO_A, Jamala, Tina Karol e Verka Serduchka.

La BBC ha riunito inoltre sei artisti iconici del passato dell’Eurovision, tra questi l’italiano Mahmood, l’israeliano Netta, l’islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l’olandese Duncan Laurence più la stessa Sonia del Liverpool, che festeggia 30 anni da quando è arrivata seconda all’Eurovision nel 1993.

Kalush Orchestra, i vincitori dell’edizione 2022

La band ucraina di Oleh Psjuk, Ihor Didenčuk e KylymMen ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il brano Stefania.

La conduzione Rai dell’Eurovision Song Contest 2023

Saranno tre imperdibili prime serate per l’evento non sportivo più seguito al mondo, che quest’anno vede in gara per l’Italia Marco Mengoni, con la conduzione televisiva e il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La portavoce (spokesperson) dell’Italia sarà la musicista e attrice Kaze.

La diretta televisiva sulla Rai

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà trasmesso su Rai 2 il 9 e l’11 maggio (semifinali) e il 13 maggio (finale) su Rai 1 dalle ore 21.

Marco Mengoni, il rappresentate dell’Italia

Vincitore del settantatreesimo Festival della Canzone Italiana, Marco Mengoni rappresenterà l’Italia con la sua Due vite.

I Piqued Jacks, gli italiani che rappresentano la Repubblica di San Marino

La rock band toscana rappresenterà la piccola Repubblica di San Marino grazie alla vittoria del contest “Una voce per San Marino 2023” con il brano Like an Animal.

Curiosità italiane sull’Eurovision Song Contest 2023

A oggi, l’Italia ha vinto tre volte il Contest: nel 1964 con Non ho l’età di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno e nel 2021 con Zitti e buoni dei Måneskin.

L’artista italiano che ha partecipato più volte all’Eurovision Song Contest è Domenico Modugno che ha calcato il palco per ben tre volte: 1958, 1959 e 1966. Nel 2019 invece la canzone Soldi di Mahmood, arrivata seconda, è stata premiata con il Composer Award.

I favoriti e le previsioni del 2023, secondo i bookmakers

Tenendo conto delle quote dei più importanti e conosciuti siti di scommesse internazionali, Eurovision World ha stilato una classifica, in continuo cambiamento, degli artisti favoriti alla vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2023. (La redazione)

