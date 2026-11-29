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La finale di Coppa Davis, Il doppio è decisivo. Musetti e Vavassori sfidano Granollers e Alcaraz DIRETTA e FOTO ANSA (leggi di più)
Musetti vince la partita dell'anno con Jodar: Cobolli ha il match point della finale con Alcaraz Eurosport.it (leggi di più)
Coppa Davis, oggi la finale Italia-Spagna – Diretta OglioPoNews (leggi di più)
Coppa Davis, succede adesso in campo a Bologna: tifosi italiani tutti in piedi! The Social Post (leggi di più)
Coppa Davis, Italia-Spagna 1-1: Alcaraz doma un combattivo Cobolli. La finale si decide al doppio Ubitennis (leggi di più)
LIVE – Italia-Spagna 1-1: Alcaraz risponde a Musetti! Decisivo il doppio (con entrambi in campo) Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Coppa Davis, la finale Italia-Spagna: Musetti batte Jodar 6-7, 6-2, 6-1, Alcaraz batte Cobolli, si decide con il doppio - DIRETTA Il Giornale d'Italia (leggi di più)
Diretta Italia Spagna | Berrettini/Vavassori Granollers/Martinez streaming video Rai 1 (Coppa Davis 2026) IlSussidiario.net (leggi di più)
Alcaraz non fa sconti a un buon Cobolli: la finale Italia-Spagna si decide al doppio Eurosport.it (leggi di più)
LIVE Cobolli-Alcaraz 2-6, 6-6, Italia-Spagna 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: si va al tie-break OA Sport (leggi di più)
LIVE Musetti-Jodar 6-7, 6-2, 6-1, Italia-Spagna 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: monumentale vittoria, lezione di tennis allo spagnolo! OA Sport (leggi di più)
Coppa Davis, Italia-Spagna 1-0: che Musetti! Lorenzo batte Jodar in uno dei match dell'anno Ubitennis (leggi di più)
Finale Davis Cup by Generali, Italia-Spagna 1-0: Musetti rimonta Jodar! SuperTennis (leggi di più)
Davis, Italia-Spagna 1-1: in doppio Musetti e Vavassori contro Alcaraz e Granollers. Live su SuperTennis e Rai 1 FITP (leggi di più)
Musetti di rimonta su Jodar, Italia avanti in finale sulla Spagna: "La mia miglior partita in Coppa Davis" Fanpage (leggi di più)
Italia - Spagna Finale Coppa Davis 2026 LIVE: risultato in diretta · Tennis oggi OlympicsItalia-Spagna 1-1, il doppio decisivo LIVE Sky SportLIVE Davis, finale Italia-Spagna 1-1: Musetti/Vavassori-Alcaraz/Granollers 6-2 1-2, spagnoli avanti La Gazzetta dello SportFinale Coppa Davis Italia-Spagna 1-1, la diretta: Musetti/Vavassori-Alcaraz/Granollers 6-2; 1-2, Marcel riesce a tenere il servizio | Cobolli ko con Carlos, Lorenzo epico con Jodar Corriere... (leggi di più)
Cobolli-Alcaraz, quando si gioca e dove vedere la finale di Coppa Davis in TV UniversiNet Magazine (leggi di più)
Diretta Italia Spagna | Streaming video Rai 1: 1-0 con Musetti, ora Cobolli Alcaraz (Finale Coppa Davis 2026) IlSussidiario.net (leggi di più)
Coppa Davis, l’Italia sfida la Spagna: dove vedere la finale in chiaro Calcio e Finanza (leggi di più)
Italia-Spagna, le FOTO più belle della finale Sky Sport (leggi di più)
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