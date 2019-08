50 anni di Woodstock: ascolta la playlist | Streaming



Il 15 agosto 2019 ricorre il cinquantesimo anniversario di Woodstock, il festival musicale più famoso al mondo. L’evento si svolse dal 15 al 17 agosto 1969, anche se poi in realtà continuò ufficiosamente fino al giorno successivo.

Inoltre non tutti sanno che la celebre manifestazione rock, poco gradita dalla popolazione locale, si tenne a una settantina di chilometri da Woodstock, esattamente nella zona rurale di Bethel (White Lake), piccolo comune della contea di Sullivan, nello Stato di New York. Ciononostante però il nome rimase quello scelto in origine: Fiera della musica e delle arti di Woodstock.

Furono “tre giorni di pace e musica rock” che rappresentarono l’apice della cultura “hippie”, movimento giovanile contraddistinto da valori anticonformisti e non violenti che prendeva come riferimento la beat generation degli anni Cinquanta.

Woodstock fu il momento più alto di una comunità definita figli dei fiori che faceva propri concetti come psichedelia e libertà sessuale. Qualcosa di estremamente unico che all’epoca sconvolse l’opinione pubblica americana e mondiale.

Al festival si presentarono circa 400.000 giovani (anche se alcune fonti sostengono che fossero molti di più) e tra gli artisti che si esibirono ricordiamo Richie Havens, Jimi Hendrix, The Incredible String Band, Country Joe McDonald, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Santana, Joe Cocker, Grateful Dead, Sly & the Family Stone, The Band, Crosby, Stills, Nash & Young e tanti altri ancora.

Un raduno memorabile che oggi celebriamo con questa playlist . Buon ascolto. (La redazione)