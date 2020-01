Vinicio Capossela e Young Signorino reinterpretano un brano di Ballate per uomini e bestie | Video



Vinicio Capossela e Young Signorino per la prima volta insieme in una canzone. A unirli artisticamente è +Peste, reinterpretazione in chiave “trap” de La Peste, uno dei brani contenuti in Ballate per uomini e bestie, album capolavoro - il migliore in assoluto del 2019 per la nostra redazione - partorito dal genio creativo di Capossela.

Nella traccia +Peste si uniscono le parti vocali originali ed evocative di Capossela con quelle alienate di Signorino, il tutto tenuto insieme da una struttura ritmica essenziale e sonorità digitali che vedono l’apporto del producer FiloQ.

Il risultato è un dialogo musicale a due voci che prende di mira il continuo diffondersi della “peste digitale”. La regia e il montaggio del video è di Daniele Martinis. (La redazione)