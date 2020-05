Bob Dylan: 79 anni e il 39° album in arrivo

Oggi, 24 maggio, il cantautore e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2016 Bob Dylan compie 79 anni.

«Da giovane, quando ho iniziato a scrivere canzoni, e anche quando il mio talento ha cominciato a essere un po’ riconosciuto, le speranze che nutrivo per quelle canzoni non andavano così lontano. Pensavo che sarebbero state ascoltate nei caffè, nei bar, e forse, dopo un po’, in posti come la Carnegie Hall o il London Palladium. Se mi concedevo di sognare, potevo perfino immaginare di incidere un disco e poi ascoltare le mie canzoni alla radio. Quello era il vero premio che avevo in mente allora. Incidere dischi e ascoltare le tue canzoni alla radio voleva dire che avevi raggiunto un pubblico vasto e che avresti potuto continuare a fare quello che ti eri proposto di fare.» (Bob Dylan)

L’artista statunitense, che ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo, il 19 giugno 2020 pubblicherà Rough and Rowdy Ways, il suo 39° album in studio. (La redazione)