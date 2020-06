L’album d’esordio di See Maw, tra cantautorato e club dance

Dopo i primi due EP (Ghiaccio e Depre Mood) con i quali si è imposto tra nomi più interessanti della nuova generazione, See Maw è pronto al suo debutto sulla lunga distanza.

Esce oggi, 5 giugno, per Undamento, il suo primo album dal titolo A luci spente in cui See Maw (all’anagrafe di Milano, Simone Sacchi) mette insieme sonorità da club dance e cantautorato.

Un disco pop attraverso cui il musicista e producer milanese, classe ’96, mescola beat elettronici e melodie pop con sentimento e personalità. Buon ascolto. (La redazione)