High Off Life è l’ottavo album del rapper americano Nayvadius D. Wilburn (alias Future), un disco che include 21 tracce e che vede le collaborazioni di Travis Scott, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Youngboy Never Broke Again, Young Thug, Meek Mill e tanti altri

Pubblicato il 15 maggio 2020, High Off Life è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)