Quello dei Foja, al Cortile della Reggia di Capodimonte il primo luglio 2020, sarà un concerto-spettacolo dal titolo “Miracoli e rivoluzioni” diretto da Dario Sansone.

I Miracoli, come l’amore, vanno oltre la comprensione umana, hanno a che fare con il sovrannaturale, le Rivoluzioni, interiori e non, invece richiedono l’intervento dell’uomo per trasformare gli eventi.

«Miracoli e Rivoluzioni” sono due termini di cui oggi più che mai abbiamo bisogno per affrontare il futuro, due parole a cui aggrapparci. Ripartiamo con un concerto dal vivo, felici di tornare a fare il nostro lavoro ma coscienti delle mille difficoltà che il settore dello spettacolo sta attraversando. Per questo spettacolo la vendita dei biglietti è già “sold out” e per quanto ne siamo contenti ci rendiamo conto che è frutto delle restrizioni imposte per la sicurezza anti assembramento. L’augurio è che le condizioni attuali possano cambiare in breve tempo permettendoci di offrire uno show per tutti i nostri fan». (Foja)

Un concerto-spettacolo che inaugura il Napoli Teatro Festival Italia 2020 e che prevede due anime, o meglio, due atti in cui i Foja, attingendo al proprio canzoniere edito e inedito, indagano su tematiche legate alla sfera sentimentale e a questioni esistenziali e sociali, miscelando tradizione e modernità. (La redazione)